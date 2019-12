Mỹ Các nhà sản xuất khoai tây chiên đang cố gắng thu gom nguyên liệu trên khắp Bắc Mỹ để duy trì khả năng cung ứng cho thị trường.

Thời tiết lạnh từ tháng 10 đã làm cho khoai tây tại nhiều vùng canh tác của Mỹ bị đóng băng. Nông dân ở Alberta và Idaho đã kịp đào và lưu trữ một lượng khoai tây có nguy cơ bị hư hỏng. Trong khi đó, các bang như Bắc Dakota và Minnesota phải hứng chịu tuyết và mưa, khiến một phần khoai tây canh tác bị hư hỏng, không thể thu hoạch.

Trong khi thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng vụ mùa tại Mỹ thì nhu cầu khoai tây của Canada cũng đồng thời tăng với lý do tương tự. Tổ chức The United Potato Growers của Canada ước tính, khoảng 4.900 ha, tương đương 18% diện tích trồng trọt của bang Manitoba đã bị bỏ hoang, bằng tổng diện tích bỏ hoang của cả Canada vụ mùa trước. Ước tính khoảng 6,5% khoai tây của bang Alberta hư hỏng do sương giá. Manitoba là bang trồng khoai tây lớn thứ hai Canada, sau Alberta.

Các nhà sản xuất khoai tây chiên tại Mỹ đang đối mặt tình trạng thiếu nguyên liệu. Ảnh: Pixabay

Stephen Nicholson, Nhà phân tích ngũ cốc và hạt có dầu cao cấp tại Rabobank, cho biết sự kết hợp của hai yếu tố này dẫn đến nguồn cung tại Mỹ khan hiếm, có khả năng đẩy giá khoai tây tăng trên khắp Bắc Mỹ. Giá khoai tây quốc tế cũng có thể tăng do Mỹ sẽ không thể xuất khẩu nhiều mặt hàng này.

"Nhu cầu khoai tây chiên chỉ mới tăng gần đây nên các nhà cung cấp không thể đáp ứng ngay được", Travis Blacker, Giám đốc quan hệ ngành của Ủy ban khoai tây Idaho nhận định.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng khoai tây trong nước sẽ giảm 6,1% trong năm nay, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010. Tại Idaho, địa phương sản xuất khoai tây hàng đầu nước này, sản lượng được dự báo sẽ giảm 5,5%.

Một phần của vấn đề thời tiết bất lợi còn ở chỗ khiến củ khoai tây thu hoạch nhỏ hơn. Trong khi đó, các nhà chế biến khoai tây chiên chuộng các củ khoai tây to dài.

Tại Canada, Cavendish Farms gần đây đã mở thêm một nhà máy chế biến mới ở Lethbridge, Alberta. Mary Keith, người phát ngôn của công ty, cho biết nhờ thu hoạch tốt hơn ở Bờ Đông, nên công ty không quá lo về việc thiếu khoai tây chiên cung ứng cho khách hàng.

Phiên An (theo Bloomberg)