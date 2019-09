Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo chính phủ Mỹ thâm hụt 200 tỷ USD trong tháng 8, nâng thâm hụt cả tài khóa 2019 lên hơn 1.000 tỷ USD.

Trong tháng 8, chi tiêu liên bang của Mỹ là 428 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, chính phủ thu về 228 tỷ USD, tăng 4%. Thâm hụt cả năm tài chính 2019 hiện là 1.067 tỷ USD, tăng so với 898 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số cao nhất 7 năm qua.

Bên ngoài Bộ Tài chính Mỹ tại Washington. Ảnh: Reuters

Trong chiến dịch tranh cử cách đây vài năm, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng chính sách giảm thuế và tăng chi tiêu. Việc giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2017 đã khiến thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tăng mạnh.

Khối nợ quốc gia của Mỹ cũng tăng 13% kể từ khi ông nhậm chức, hiện là 22.500 tỷ USD. Tuy nhiên, thâm hụt trên GDP lại giảm đáng kể trong vài năm qua, từ đỉnh 9,8% năm 2009 xuống còn 5% hiện tại.

Các chuyên gia dự báo ngân sách tháng 9 của Mỹ sẽ thặng dư, kéo thâm hụt cả tài khóa 2019 xuống dưới 1.000 tỷ USD. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho rằng thâm hụt năm nay vào khoảng 960 tỷ USD, tăng so với 779 tỷ USD năm ngoái. Dù vậy, CBO dự báo thâm hụt cho cả năm 2020 sẽ lại chạm mốc 1.000 tỷ USD và sẽ duy trì trên mốc này trong cả thập kỷ tới.

Hà Thu (theo Reuters/CBS)