Baby Milk được đánh giá cao ở các tiêu chí như sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp, thông tin đầy đủ, hậu mãi tốt...

Chương trình trao giải "Thương hiệu chất lượng châu Á năm 2019" vừa diễn ra tại nhà hát Quân Đội hôm 14/12. Công ty TNHH XNK Baby Milk Cosmetic là một trong những doanh nghiệp chiến thắng giải thưởng năm nay. Chương trình nhận được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế cùng với các tập đoàn, doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, dẫn đầu trên cả nước và khu vực tham dự.

Đại diện Baby Milk Cosmetic nhận giải Thương hiệu chất lượng châu Á năm 2019.

Để đạt giải thưởng, doanh nghiệp phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt và hội tụ đủ các tiêu chí như sản phẩm, dịch vụ chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp, thông tin đầy đủ và dịch vụ hậu mãi tốt, số lượng người tiêu dùng đã biết đến nhãn hiệu thông qua mua bán, doanh số từ bán hàng, uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Đại diện Baby Milk cho biết danh hiệu "Thương hiệu chất lượng châu Á năm 2019" là sự công nhận trước những nỗ lực của doanh nghiệp.

"Đây cũng là bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đang sản xuất, cung cấp đến người tiêu dùng Việt suốt 3 năm qua", vị đại diện chia sẻ.

Với mong muốn mang sắc đẹp toàn diện đến hàng triệu phụ nữ Việt Nam, Baby Milk đã đầu tư nghiên cứu nhiều dòng mỹ phẩm chất lượng, an toàn. Nổi bật là dòng sản phẩm trị giãn mao mạch dành cho da bị ảnh hưởng từ việc sử dụng kem trộn, mỹ phẩm kém chất lượng, lột rượu thuốc bắc, da nhạy cảm nổi gân máu mỏng đỏ, nhiễm corticoid. Bên cạnh đó, thương hiệu còn phát triển thành công một số dòng mỹ phẩm cao cấp khác chuyên về chăm sóc da và nhận phản hồi tích cực từ phía người dùng.

Tất cả sản phẩm Baby Milk sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế CGMP, mẫu mã sang trọng, tinh tế, kết hợp cùng nguồn nguyên liệu sạch nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Từ khâu sản xuất, quản lý, điều hành đến phân phối đều được kiểm định chặt chẽ, nhằm mang đến những sản phẩm tối ưu nhất cho khách hàng. Sản phẩm có chứng nhận kiểm định an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, tem chống hàng giả do Bộ Công an cấp.

Bà Cao Thiên Nhi - đại diện Công ty Baby Milk Cosmetic.

Trước đó, mỹ phẩm Baby Milk cũng đã đoạt nhiều giải thưởng như Top 10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2017; Thương hiệu uy tín, chất lượng vì sức khoẻ và sắc đẹp cộng đồng 2018; Doanh nhân xuất sắc Đất Việt 2018.

Giải thưởng Thương hiệu chất lượng châu Á năm 2019 nhằm vinh danh những thương hiệu Việt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tạo cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ, học hỏi, liên kết trong kinh doanh và tìm kiếm mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ. Giải thưởng tổ chức thường niên với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp sở hữu sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt, được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao.

Mỹ phẩm Baby Milk xuất sắc trở thành “Thương hiệu chất lượng châu Á năm 2019”

Lộc An