Theo đó, người tiêu dùng trên toàn quốc có thể đến các đại lý của Kangaroo hoặc các siêu thị điện máy trên địa bàn để được nhận đèn sưởi mùa đông trị giá 680.000 đồng của Kangaroo khi mua bình nước nóng kháng khuẩn của hãng. Tổng trị giá chương trình khuyến mại ước tính lên đến 50 tỷ đồng.

Kệ trưng bày bình nước nóng.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc ngành hàng của Tập đoàn Kangaroo cho biết: "Các nhà khoa học đã chứng minh ngay cả ở núi lửa với nhiệt độ đến 450 độ C, vi khuẩn vẫn có thể tồn tại. Vì vậy, Kangaroo đã ứng dụng thành công giải pháp kháng khuẩn bằng nano bạc vào sản phẩm này bằng công nghệ phủ đặc biệt cho ruột bình nhằm đảm bảo nước sạch khuẩn".

Bình nước nóng có hệ thống an toàn đồng bộ CSS, thiết bị chống giật kép, thiết bị chống đun khô.

Không để xảy ra các tai nạn đáng tiếc khi sử dụng sản phẩm, bình nước nóng của Kangaroo được trang bị các công nghệ đảm bảo an toàn tối ưu cho người sử dụng. Đó là hệ thống an toàn đồng bộ CSS, thiết bị chống giật kép, thiết bị chống đun khô. Ngoài ra, với lớp cách nhiệt PU mật độ cao, thiết bị cài đặt nhiệt độ tùy chỉnh, chiếc bình có khả năng giữ nhiệt lâu hơn, giúp người dùng tiết kiệm điện năng hơn so với các thiết bị khác trên thị trường.

Đèn sưởi - quà tặng của hãng thích hợp cho những gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Chiếc đèn sưởi nhà tắm - quà tặng đặc biệt cho người tiêu dùng mùa đông năm nay được hãng tung ra thị trường từ 2 năm trước và đã trở thành một trong những sản phẩm có sức mua mạnh nhất trong các mùa đông. Đặc biệt, đèn sưởi thích hợp cho các gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ.

(Nguồn: Kangaroo)