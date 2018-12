Tạp chí The Asian Banker vừa trao giải "Sản phẩm thanh toán di động tốt nhất Việt Nam 2018" (Best Mobile Payments Product in Vietnam 2018) cho ví điện tử MoMo vào ngày 12/1 tại Hà Nội.

Lễ trao giải diễn trong khuôn khổ hội nghị The Future of Finance (Triển vọng Ngành tài chính Việt Nam 2018) dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực dịch vụ tài chính Việt Nam.

Đại diện ví MoMo nhận giải thưởng "Sản phẩm thanh toán di động tốt nhất Việt Nam".

Ban tổ chức đánh giá cao MoMo về khả năng cung cấp dịch vụ phong phú cho người dùng thanh toán trên di động tại Việt Nam. Thời gian qua, doanh nghiệp liên tục đổi mới dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái thanh toán trong bối cảnh nhiều tên tuổi ví điện tử mới tham gia vào thị trường. Nhờ đó, đơn vị thành công trong việc thu hút người dùng mới, giữ chân khách hàng và dẫn đầu lượng người dùng ở Việt Nam với 8 triệu người. Có 5 triệu người dùng ứng dụng ví điện tử MoMo trên điện thoại và gần 3 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ tại các điểm giao dịch MoMo.

Ngoài ra, việc trở thành đối tác ví điện tử đầu tiên tại Đông Nam Á của Uber cũng giúp MoMo củng cố vị trí dẫn đầu về thanh toán di động.

Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó Chủ tịch HĐQT MoMo cho biết, công ty sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để cung cấp trực tiếp dịch vụ tài chính cho người dân Việt Nam; góp phần thúc đẩy, phổ biến và phát triển mô hình tài chính toàn diện đến vùng sâu, vùng xa.

MoMo mở rộng dịch vụ thanh toán, mua sắm, phục vụ đa dạng nhu cầu người dân.

Hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ thanh toán, mua sắm 24/7, MoMo mở rộng vùng phủ thanh toán với các đối tác trực tuyến như nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tiện ích hàng ngày, thương mại điện tử, mua sắm vé máy bay, vé xem phim; tăng điểm chấp nhận thanh toán tại các cửa hàng cà phê, ăn uống, mua sắm, siêu thị… Hiện công ty có gần 500 dịch vụ thanh toán tiện ích trên ứng dụng và gần 2.000 điểm chấp nhận thanh toán trên khắp cả nước.

Công ty còn phát triển các nền tảng thanh toán cho các đối tác thương mại điện tử. Trong năm qua, hệ sinh thái MoMo đã bổ sung thêm 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, nâng tổng số ngân hàng liên kết trực tiếp với ví điện tử lên con số 12.

Tạp chí The Asian Banker chuyên cung cấp thông tin tư vấn, phân tích từ chuyên gia tài chính, nhà nghiên cứu cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và ngân hàng trên thế giới. The Asian Banker hoạt động trong 3 mảng gồm ấn phẩm, dịch vụ nghiên cứu và tổ chức các diễn đàn quốc tế.

Minh Trí