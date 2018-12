Việc rao bán bất động sản bằng tin nhắn và chào hàng qua điện thoại trở nên phổ biến. Nhiều chủ đầu tư coi đây là một kênh thông tin hữu hiệu để giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng. Tuy nhiên, nếu thực hiện thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả bán hàng sẽ không cao mà còn ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu doanh nghiệp.

Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản phát triển khá sôi động với số lượng các dự án chào bán tăng lên. Cụ thể, TP HCM có khoảng 10.660 căn hộ được chào bán, tăng 23,8% so với 5 tháng đầu năm 2015. Tương tự, ở thị trường Hà Nội, tổng nguồn cung căn hộ tính từ đầu năm đến nay là 7.253 căn, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 5, khu vực này có hơn 1.700 căn hộ được chào bán, tăng 4,7% so với tháng trước.

Tin nhắn và những cuộc gọi chào mời bất động sản từ những số lạ thường khiến khách hàng khó chịu.

Tuy nhiên, bên cạnh sự sôi động của thị trường với nhiều dự án lớn khởi công rầm rộ thì áp lực về cạnh tranh bán hàng giữa các doanh nghiệp cũng tăng theo. Một chuyên gia trong ngành cho rằng bất động sản là mặt hàng đặc thù, khác biệt so với các hàng hóa khác. Đây là tài sản mà người mua phải bỏ ra một lượng tiền lớn để sở hữu nên không thể dùng thử và thay đổi nếu không hài hòng. Do đó, niềm tin vào dự án và chủ đầu tư là tiêu chuẩn quan trọng để người tiêu dùng lựa chọn, quyết định mua hay không.

Thực tế trên đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải tạo ra sự đột phá và chuyên nghiệp trong truyền thông, marketing quảng bá sản phẩm, nhất là trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Nắm bắt xu thế phát triển công nghệ với nhiều thuận tiện, nhiều chủ đầu tư, đơn vị kinh doanh bất động sản cho phép nhân viên rao bán, chào mời khách hàng mua nhà qua điện thoại bên cạnh các hình thức khác như mạng xã hội, email...

Mặt lợi của cách làm này là thông tin truyền tải nhanh, tiện lợi hơn nhiều nếu so sánh với các cách quảng cáo rao bán truyền thống lâu nay như qua báo chí, tổ chức sự kiện... Ngoài ra, còn giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí quảng cáo không nhỏ. Tuy nhiên, đa số người nhận tin nhắn hay cuộc gọi đều khó chịu vì cảm thấy bị làm phiền bởi những số điện thoại lạ không rõ từ đơn vị, tổ chức nào gửi đến. Còn doanh nghiệp cũng không kiểm soát được nội dung tin nhắn nhân viên gửi ra. Do đó, uy tín, thương hiệu của dự án và chủ đầu tư có thể kém đi trong mắt người tiêu dùng.

MobiFone ra mắt 2 dịch vụ SMS brandname và Tổng đài di động OneContact.

Việc tìm ra những công cụ truyền tải thông tin sản phẩm đến người mua nhà bằng điện thoại hay những thiết bị công nghệ cá nhân khác tiện lợi, chi phí thấp nhưng hiệu quả không chỉ là thách thức đối với doanh nghiệp bất động sản mà còn cả các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông. Vì vậy, để giúp các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và hình ảnh thị trường bất động sản hiện nay trở nên chuyên nghiệp trong mắt khách hàng và bán hàng hiệu quả hơn, MobiFone đã ra mắt 2 dịch vụ SMS brandname và Tổng đài di động OneContact.

Trong đó, dịch vụ SMS brandname (tin nhắn thương hiệu) là công cụ gởi tin nhắn hàng loạt, cho phép các doanh nghiệp có thể triển khai những chương trình marketing và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả với chi phí thấp. MobiFone đã thiết kế gói dịch vụ SMS Brandname dành riêng cho ngành bất động sản với giá cả cạnh tranh và tính năng quản lý chuyên nghiệp.

Dịch vụ tổng đài di động Onecontact gồm đầy đủ chức năng của tổng đài truyền thống nhưng doanh nghiệp không cần tiêu tốn nhiều tiền cho việc đầu tư trang thiết bị hay phí bảo trì dịch vụ. Nhân viên sử dụng chính số di động của mình như một số máy lẻ nội bộ trong hệ thống số hotline, bao gồm cả thoại và SMS. Với OneContact, doanh nghiệp có thể gọi và nhắn tin trong hệ thống miễn phí, thiết lập cuộc họp trực tiếp kết nối cùng lúc đến 256 thành viên và còn nhiều tính năng nâng cao tiện lợi khác.

(Nguồn: MobiFone)