Tiếp tục đồng hành cùng Hội chợ VietBuild TP HCM 2016 với vai trò nhà tài trợ chính, năm nay, Công ty cổ phần Gỗ An Cường giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm, dịch vụ mới cùng giải pháp gỗ nội thất toàn diện và chuyên nghiệp trong diện tích trưng bày lên đến 216m2 (tương đương 24 gian hàng chuẩn).

Công ty mang đến các loại vật liệu sang trọng với gần 1.000 màu gỗ có sẵn, đa dạng như MFC chủ lực, tấm Laminate Kingdom, tấm Acrylic bóng gương, Veneer gỗ lạng cao cấp, phụ kiện bếp và nội thất Hettich... Ngoài ra còn có những mặt hàng mới như phụ kiện của Imundex; tấm CDF, tấm OSB, Avonite; sản phẩm nội thất sàn gỗ, thảm, đèn trang trí...

Mô hình căn hộ mẫu AC.

Dịp này, công ty cũng giới thiệu đến khách hàng 2 bộ sưu tập nổi bật gồm bộ sưu tập đồng màu gồm 24 màu MFC và Laminate Kingdom cùng bộ sưu tập 1.2016 với hơn 100 sản phẩm mới từ Laminate gương, MFC platinum, đường vân gỗ được chạm nổi đến dòng vân vải chứa những màu giả vải tự nhiên.

Nhằm thu hút sự quan tâm của khách tham quan, Gỗ An Cường đã thiết kế mô hình căn hộ mẫu studio ấn tượng, lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm VietBuild. Đây là căn hộ hoàn thiện với không gian hiện đại, tinh tế, mang một sức lôi cuốn nhờ cách phối hợp màu sắc và nội thất khéo léo.

Anh Hoàng Sơn ở quận 1, TP HCM chia sẻ: "Dù đã nghe nhiều về sản phẩm của Gỗ An Cường, nhưng khi đến xem tận mắt tôi vẫn choáng ngợp trước sự phong phú và đa dạng về sản phẩm mà công ty cung cấp. An Cường đã thuyết phục tôi khi chứng minh được sản phẩm không chỉ đảm bảo được tính thẩm mỹ cao mà còn an toàn trong sử dụng cũng như thân thiện với môi trường".

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế căn hộ mẫu, đại diện Gỗ An Cường chia sẻ: "Tại hội chợ lần này, An Cường lần đầu tiên xây dựng một căn hộ mẫu hoàn chỉnh để khách tham quan có thể nhìn thấy và trải nghiệm tất cả mẫu gỗ cũng như các loại sản phẩm mới. Căn hộ giúp khách hàng hiểu được những mẫu gỗ và các loại phụ kiện, sàn, len, cửa, đèn, thảm, thiết bị nhà bếp... ứng dụng trên căn nhà thực tế như thế nào".

Không chỉ riêng triển lãm VietBuild, tại Hà Nội, An Cường còn có một showhouse rộng 500m2 với những căn hộ mẫu gồm 1-3 phòng ngủ. Tại TP HCM, công ty cũng vừa hoàn thành một toà nhà 2.000m2 với những căn hộ mẫu gồm 1-4 phòng ngủ. Ở đó, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu gỗ mới, đẹp và phù hợp cho ngôi nhà của mình.

Các loại đèn do A​n Cường phân phối.

Gỗ An Cường là một trong những nhà sản xuất và cung cấp nguyên vật liệu trang trí nội thất và vật liệu décor hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Với hơn 22 năm hoạt động cùng đội ngũ gần 1.300 nhân viên, An Cường đang vận hành 10 showroom trên cả nước và các văn phòng đại diện tại Malaysia, Nhật Bản, Mỹ, Canada và Australia.

Công ty cũng cung cấp cho những doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, đồng thời hợp tác với hàng nghìn đơn vị thiết kế nội thất, nhà thầu và các hãng, xưởng mộc trên cả nước. Sản phẩm của công ty được sản xuất tại nhà máy có quy mô 90.000m2 tại Bình Dương với công nghệ tối tân từ Đức và Italy.

Các dòng vật liệu từ gỗ của An Cường như ván MFC, melamine MDF, Laminates, ván High Gloss Acrylic; Veneer và phụ phẩm được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế và trang trí nội thất như các vật dụng trong nhà, cửa, sàn, cửa, tủ bếp. Người tiêu dùng sẽ có những giải pháp gỗ nội thất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, các tiêu chí hoạt động nhằm bảo vệ sự phát triển bền vững về môi trường và xã hội cũng được công ty chú trọng thông qua chứng chỉ ISO 14001:2004, chứng nhận Green Label của Singapore. Công ty còn cam kết tiếp tục nâng tầm các hoạt động này và triển khai kế hoạch hành động cụ thể hướng đến tuân thủ bộ tiêu chuẩn về môi trường và xã hội International Financial Corporation (IFC).

Giữa tháng 6 vừa qua, liên doanh VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) cùng quỹ đầu tư do Tập đoàn VinaCapital quản lý và Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) - quỹ đầu tư thành viên của Tập đoàn KfW (Đức) đã công bố khoản đầu tư gần 30 triệu USD vào Công ty Gỗ An Cường. Tập đoàn KfW cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho An Cường về mọi mặt, đặc biệt là công nghệ để công ty sản xuất tất cả các sản phẩm với tiêu chuẩn và chất lượng tương đương với tất cả các nhà máy sản xuất tại Đức. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược vươn lên vị trí hàng đầu khu vực của Gỗ An Cường về xuất khẩu gỗ.

Hội chợ VietBuild TP HCM 2016 - triển lãm quốc tế dành cho ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất với quy mô 2.340 gian hàng vừa khai trương sáng 24/6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM. Chương trình sẽ kéo dài đến 28/6. Theo ban tổ chức, năm nay, lượng khách tham quan tăng mạnh do thị trường bất động sản đang nóng trở lại. Có những gian hàng thu hút hơn 2.000 lượt khách ghé thăm và ký kết hợp đồng mua sản phẩm.

(Nguồn: Gỗ An Cường)