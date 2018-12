Từ 2/9 đến 4/9, tại CLB Beach Bar - The Ocean Villas (Đà Nẵng), VinaLiving, thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam thuộc Tập đoàn VinaCapital sẽ giới thiệu và chào bán các sản phẩm bất động sản tại Đà Nẵng gồm The Ocean Estates và The Ocean Suites, thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng The Ocean Resort với nhiều ưu đãi và các giải thưởng hấp dẫn.

Nằm liền kề khu biệt thự The Ocean Villas, một trong những dự án nổi bật nhất của VinaLiving là 70 căn hộ The Ocean Suites được thiết kế theo phong cách nhiệt đới đương đại kết hợp không gian mở thoáng rộng, hòa quyện cùng thiên nhiên. Hầu hết các căn hộ đều có tầm nhìn hướng biển và Cù Lao Chàm.

Với loại hình đa dạng từ 1 đến 2 phòng ngủ, diện tích 56-104,5m2, các gia đình có thể lựa chọn một tổ ấm phù hợp với nhu cầu riêng. Các căn hộ có thiết kế hiện đại, tối đa hóa không gian sử dụng, kết hợp cùng các trang thiết bị nội thất cao cấp để tạo thành một sự kết nối liên hoàn cho phòng khách, phòng ăn và khu vực bếp, tạo thành không gian sinh hoạt chung rộng rãi và tiện nghi.

Phối cảnh khu căn hộ The Ocean Suites.

Sau khi mở bán vào cuối tháng 4/2016, đến nay 50% số căn hộ The Ocean Suites đã có chủ nhân và dự án dự kiến sẽ bàn giao vào quý IV/2017.

Cũng tại sự kiện lần này, khách hàng và các nhà đầu tư còn có cơ hội sở hữu một dự án khác cũng thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng The Ocean Resort là khu biệt thự The Ocean Estates. Các căn biệt thự đẳng cấp nằm cạnh lỗ golf thứ 15 và 16 của sân golf Đà Nẵng, có diện tích lên tới 800m2, 3 đến 5 phòng ngủ.

Phối cảnh nội thất phòng khách biệt thự The Ocean Estates.

Những biệt thự này không chỉ mang đến cho chủ nhân tiêu chuẩn cao nhất về môi trường sống mà còn mang đến một không gian sống hiện đại. Điểm nhấn của The Ocean Estates là có thiết kế mở, kết hợp tường kính trong suốt trải dài từ sàn tới trần nhà, đem lại cho mỗi căn biệt thự góc nhìn bao quát, không gian thoáng đãng ngập tràn ánh sang tự nhiên và gió trời.

Ngoài ra, các phòng chức năng bên trong căn biệt thự được thiết kế đặc biệt, phù hợp với lối sống hiện đại, cộng đồng như phòng khách, hồ bơi, sân hiên và ban công thoáng rộng tạo không gian mở lý tưởng cho các hoạt động trong nhà lẫn ngoài trời của gia chủ.

Phối cảnh biệt thự The Ocean Estates (5 phòng ngủ).

Theo đại diện VinaLiving, cơ sở hạ tầng quanh khu đã được hoàn thiện và toàn bộ khu biệt thự dự kiến được hoàn thành vào quý III/2017.

Cả hai dự án trên đều nằm ở vị trí đắc địa của thành phố, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ 20 phút đi xe và trên trục đường nối liền những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận như cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Ngoài ra, các chủ sở hữu còn được thụ hưởng những tiện ích đặc biệt của khu nghỉ dưỡng The Ocean Resort quy mô 260 ha, nhà hàng bên biển WhiteCaps, bể bơi, sân tennis, Tides Spa, sân golf 18 lỗ…

