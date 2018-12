Buổi mở bán giai đoạn một sẽ tổ chức tại Trung tâm hội nghị Grand Palace,18 Cộng Hòa, phường 4, Tân Bình, TP HCM vào ngày 19/6.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh.

Ông Lê Tiến Vũ - Phó tổng giám đốc điều hành Công ty CP Địa ốc Cát Tường Đức Hòa cho biết, đợt này, đơn vị sẽ chào bán hơn 200 nền đất với giá chỉ từ 295 triệu đồng mỗi lô, thanh toán linh hoạt trong 12 tháng không lãi suất. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư như chương trình "Nụ cười an cư" với tổng giá trị lên đến một tỷ đồng, rút thăm may mắn, cơ hội sở hữu xe Honda SH 125i khi ký hợp đồng giao dịch. Bên cạnh đó là gói "Cát Tường an cư" giá trị 50 triệu đồng, tặng thẻ "Cát Tường song hành"...

Cát Tường Phú Sinh tọa lạc tại mặt tiền Tỉnh lộ 9 - trung tâm đô thị Tây Bắc TP HCM. Trong bán kính 3 km là trung tâm hành chính, bệnh viện quốc tế, trường học các cấp, trung tâm thương mại, tài chính, khu vui chơi - giải trí.

Cư dân được tận hưởng không gian sống trong lành của dự án.

Cát Tường Phú Sinh có quy mô đến 79 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn một khoảng 47 triệu USD, được phát triển thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn một gồm 4 phân khu chức năng gồm các khu phố thương mại Lộc Phát, Hưng Phát, Long Phát và khu du lịch sinh thái An Tây Hồ.

Dân cư tại khu đô thị sẽ được sống trong một không gian thiên nhiên xanh mát, với nhiều tiện tích hiện đại như khu du lịch sinh thái, phố đi bộ, trung tâm thương mại sầm uất, cùng trường học, bệnh viện và 9 công viên phân bố khắp khu đô thị.

Phối cảnh Khu du lịch sinh thái An Tây Hồ. Hotline: 0945 71 71 70 - 0901 23 78 58. Website:www.cattuongduchoa.vn

Khu phố thương mại Lộc Phát sở hữu vị trí liền kề với khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, vì thế cư dân thừa hưởng trọn vẹn tiện ích từ khu du lịch và tiềm năng phát triển kinh doanh tại gia. Điểm nhấn khu thương mại này là phố đi bộ ven hồ An Lộc Phát, được lát nền bằng gạch hoa văn bắt mắt, thiết kế dựa trên ý tưởng ngũ hành phong thủy, nhằm mang đến sự căng bằng cho cư dân. Hiện dự án thi công hạ tầng, hầu hết các hạng mục quan trọng đã hoàn thành như hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện, xử lý rác thải, cây xanh.

Thanh Thư