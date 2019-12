Khách hàng được tặng phiếu mua hàng 100.000 đồng cho mỗi hóa đơn một triệu đồng cùng cơ hội nhận bộ bàn ăn loa kèn hồng khi tham gia chương trình trên Fanpage.

Trong dịp cuối năm, khi nhu cầu mua sắm và làm mới gian bếp tăng lên, Minh Long đem đến nhiều chương trình ưu đãi cho người dùng. Cụ thể, từ nay đến hết tháng 12, khi mua sắm tại hệ thống showroom Minh Long I và các đại lý toàn quốc, khách hàng thành viên (đã đăng ký hoặc đăng ký mới) sẽ nhận ngay phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng cho mỗi hóa đơn một triệu đồng. Bạn có thể dùng phiếu này để được giảm giá trực tiếp cho lần mua tiếp theo tại Minh Long trong thời gian 5/1-31/3/2020. Phiếu được cộng dồn nhưng không áp dụng khi mua hàng ngoại lệ, lưu niệm; không áp dụng cùng kèm chương trình khuyến mãi khác, tích điểm khác.

Đặc biệt hơn, với hóa đơn trên một triệu đồng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội nhận quà tặng là bộ bàn ăn tulip loa kèn hồng. Bộ sản phẩm gồm 14 món: 6 chén sứ loe 11,5 cm, một đĩa tròn 20 cm, một đĩa soup 23,5 cm, một đĩa tròn 28 cm, 4 tô 14 cm, một tô 23 cm.

Bộ bàn ăn hoa tulip kèn hồng.

Để có cơ hội nhận quà, người tiêu dùng truy cập Fanpage Gốm sứ Minh Long, nhấn thích trang và bài viết về chương trình tại đây. Để lại bình luận trong bài viết với nội dung là họ tên, mã số hóa đơn mua hàng sau đó chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Hãng gốm sứ sẽ dùng hệ thống để chọn ngẫu nhiên 10 độc giả may mắn nhất để trao thưởng là một bộ bàn ăn tulip Loa kèn hồng.

Cũng trong thời gian này, Gốm sứ Minh Long ra mắt nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng theo tiêu chí sống xanh, an toàn cho sức khỏe. Đó là dòng ly dưỡng sinh với thiết kế trẻ trung, tiện lợi và thông điệp ý nghĩa: cùng nhau giảm thải rác nhựa, chung tay bảo vệ môi trường.

Ly được sản xuất từ chất liệu sứ cao cấp, bền đẹp và khả năng chịu nhiệt tốt, giữ nóng ít nhất 40 phút. Thiết kế mới với nắp sứ đậy khít, chống thoát hơi, không đổ hay tràn thức uống khi di chuyển. Người dùng cũng có thể mang ly theo bên mình khi đi học, đi làm với túi vải bền chắc. Ly sứ không làm biến đổi hương vị của thức uống (cả nóng và lạnh), kể cả những loại có tính kiềm, lên men (nước chanh, nước ngọt, bia...).

Để thông điệp bảo vệ môi trường lan tỏa mạnh mẽ hơn, Minh Long đã sử dụng các họa tiết ấn tượng lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích hay mô tả vẻ đẹp của đại dương. Ví như Mai An Tiêm ngồi trên bờ biển, say sưa khắc lên vỏ quả dưa hấu những hình ảnh như không dùng túi ni lông, hộp nhựa... Nàng Tấm thời hiện đại không lựa thóc và gạo mà tỉ mẩn ngồi phân loại rác. Hay Sơn Tinh, Thủy Tinh không so sánh nhau về voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao nữa mà lại cùng thi đua trồng nhiều cây xanh, nhặt rác dưới biển.

Dòng ly sứ dưỡng sinh lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích. Ảnh: Hữu Khoa.

Trước đó, Minh Long cũng giới thiệu hàng loạt sản phẩm hướng tới chủ đề sức khỏe như đũa sứ, nồi sứ dưỡng sinh, bộ pha trà nghệ thuật...

Đũa sứ là công trình mà ông Lý Ngọc Minh, Tổng giám đốc Gốm sứ Minh Long, ấp ủ tròn 20 năm. Khắc phục những thách thức trong tạo hình, đi đến những mỏ đất toàn thế giới để tìm vật liệu cao cấp, áp dụng kỹ thuật chế tác đỉnh cao nhất của mình, đến giữa năm 2019, đôi đũa thẳng tắp, cứng chắc, một đầu tròn đầu kia lại vuông như hình ảnh trời đất đã đến tay người dùng. Mặt đũa phủ men nano, không sinh nấm mốc, không thấm hút bất cứ gia vị hay món ăn nào, an toàn cho sức khỏe. Và nếu bạn là tín đồ ăn uống nghiêm ngặt, đôi đũa này còn có khả năng "chiều chuộng" vị giác, khi giúp hương vị của các món hoàn toàn tách biệt, không trộn lẫn.

Đũa sứ dưỡng sinh với mặt men phủ nano.

Hay trước đó, Minh Long đã tung ra thị trường một sản phẩm được coi là cuộc "cách mạng" trong ngành gốm sứ - nồi sứ dưỡng sinh. Nhờ được tăng cường bước sóng hồng ngoại nên bộ nồi, chảo sứ dưỡng sinh giữ nhiệt rất tốt và ổn định độ nóng, thực phẩm chín đều, chín nhanh và chín sâu. Nhờ vậy các món chiên giữ được vị thơm tự nhiên, để lâu vẫn còn giòn, luộc rau, luộc gà không cần dùng đến nước. Ngoài ra, chiên ở nhiệt độ thấp giúp thức ăn không bị biến đổi, tốt cho sức khỏe.

Bộ nồi dưỡng sinh nấu không cần nước.

Ai cũng từng thưởng thức trà, biết pha trà nhưng lối pha như một nghệ nhân, giữ được vị ngon từ nước đầu đến nước cuối, lại vô cùng phức tạp. Thế nên Minh Long tiếp tục giới thiệu bộ pha trà pha phin được cấp bằng sáng chế, lấy cảm hứng từ phin cà phê, bao gồm: bình pha trà, tách, phin trà, ty chặn trà, viên sứ giữ nhiệt, đế hâm nước, nến. Vẻ ngoài hiện đại với tông vàng nhã nhặn, kết hợp men sứ trắng, điểm xuyết bằng các chi tiết trang trí vàng 24k. Cách pha này giúp tiết kiệm lượng trà, giữ hương vị thơm ngon sau đến 6 lần chế nước, trà không bị ngâm lâu trong nước nóng nên không tiết ra chất tanin...

Người đứng đầu Minh Long yêu thích một câu ngạn ngữ phương Tây và thường xuyên dùng để nói chuyện với mọi người: "Sức khỏe là tài sản quý nhất của con người nhưng được canh giữ một cách khinh suất nhất". Chính vì vậy, nhiều năm gần đây, ông liên tục nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm giúp bảo vệ sức khỏe, cổ vũ lối sống xanh, vun đắp những điều tích cực để hướng tới mục tiêu chung: nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Hoài Nhơn