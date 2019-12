The Matrix One có khu công viên rộng 14ha, hồ nước nhân tạo, hệ thống lọc khí tươi, nước uống tại vòi... giúp cư dân có không gian sống trong lành.

Theo đại diện Tập đoàn MIKGroup - đơn vị phát triển dự án, trong bối cảnh ô nhiễm nguồn nước, không khí, rác thải bủa vây, người dân Thủ đô có xu hướng tìm kiếm những căn hộ gần những "lá phổi xanh" như công viên, hồ nước, để hưởng thụ không gian trong lành hơn, tránh khỏi ồn ào, khói bụi.

Nhu cầu này được các chuyên gia gọi tên bằng khái niệm mới: "cư dân xanh" phiên thảo luận "Xu hướng mới của thị trường bất động sản" trong khuôn khổ Diễn đàn bất động sản thường niên, do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức hồi tháng 11 vừa qua. Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Việt Nam nhận định, cộng đồng cư dân xanh muốn sống trong môi trường trong lành là xu hướng tất yếu. Theo khái niệm này, cư dân xanh cũng đồng nghĩa với cộng đồng sống khỏe, sống trách nhiệm.

Cửa ngõ phía Tây trở thành nơi hội tụ các dự án phù hợp với tiêu chí sống xanh và đẳng cấp. Ảnh: MIKGroup.

Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Xây dựng cho rằng, trên thế giới nhắc đến dự án xanh là nói về công trình không phát thải, sử dụng nhiều năng lượng tái tạo. Mọi hoạt động vận hành của dự án như đảm bảo chất lượng không khí, nguồn nước, phân loại rác thải... giúp cư dân được sống an toàn hơn.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, với tốc độ đô thị hóa hiện nay, cư dân tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP HCM có ít sự lựa chọn. Khu vực phía Đông TP HN đã quá tải, hiện các dự án chủ yếu mở rộng về khu vực phía Tây, trong đó khu vực Mỹ Đình, Mễ Trì có nhiều dự án thỏa mãn song song tiêu chuẩn sống xanh và đẳng cấp.

"Từ Mỹ Đình, Mễ Trì đến Hồ Gươm trong khoảng10km. Xét về tâm điểm phát triển trong 20 năm qua của Hà Nội, khu vực này nổi lên như trung tâm mới của Thủ đô. Khu vực này có đủ quỹ đất cho việc quy hoạch mới hoàn toàn và xây dựng những công trình tầm cỡ như khu liên hợp thể thao, trường đua F1, công viên, hồ cảnh quan...", đại diện MIKGroup cho hay.

Hệ thống tiện ích xanh tại The Matrix One

The Matrix One được quy hoạch ngay giao điểm của những tuyến đường lớn khu vực Mỹ Đình, gồm đường Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, gần đại lộ Thăng Long và Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Dự án có diện tích gần 40ha, trong đó khu công viên và hồ điều hòa đã lên tới 14ha. "So với nhiều dự án khác, khu công viên tại The Matrix One có diện tích khá lớn, nằm tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố là nỗ lực của chúng tôi nhằm mang đến không gian sống xanh cho cư dân. Đây cũng là định hướng của MIKGroup đã triển khai tại các dự án ở TP HCM, Phú Quốc", vị đại diện nói.

Công viên rộng 14ha với hồ điều hòa tại dự án The Matrix One.

Bên khu công viên 14ha, The Matrix One còn trang bị nhiều tiện ích phục vụ sức khỏe như hệ thống lọc khí tươi, nước uống tại vòi... đồng bộ với hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, dịch vụ... trong bán kính 1-2 km.

Hiện The Matrix One được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường ở mức giá chỉ từ 52 triệu đồng một m2. Theo đánh giá của các chuyên gia, người mua ngày càng tiêu dùng thông minh hơn, thay vì quá quan tâm đến giá cả, họ chú trọng những dự án nắm bắt đúng nhu cầu thị trường, tạo ra "gu" hưởng thụ cuộc sống ngày càng đẳng cấp.

