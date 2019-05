Tòa tháp Sky View sở hữu tầm nhìn thoáng đãng ra sông Hồng, các khu vực tiện ích xung quanh và toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Đơn vị phát triển dự án MIK Group cho biết sẽ ra mắt tòa tháp Sky View sở hữu tầm nhìn đẹp nhất dự án vào ngày 2/6 tại nhà mẫu Imperia Sky Garden (423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo vị đại diện, dù chưa công bố chính thức, nhiều khách hàng đã tìm hiểu thông tin về tòa tháp mới này và đánh giá cao tầm nhìn, những tiện ích hiện đại và đặc quyền ưu đãi tại đây.

Từ tòa tháp, cư dân có thể nhìn thấy một dải sông Hồng và nhìn trực diện khu nhạc nước của đô thị Times City ngay bên cạnh. Đứng tại vườn chân mây của tòa nhà, mọi người có thể xem toàn cảnh thành phố từ khu phố cổ đến các khu đô thị mới nhộn nhịp bên kia sông.

Imperia Sky View sở hữu tầm nhìn thoáng đãng ôm trọn một dải sông Hồng.

Định hướng biến tòa tháp Sky View trở thành tâm điểm của Imperia Sky Garden, MIK Group chuẩn bị kỹ lưỡng thì khâu thiết kế, thi công, chọn vật liệu xây dựng cao cấp và thiết kế không gian tối ưu. Các căn hộ được thiết kế mở với hệ cửa kính lớn, đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Với mục tiêu đặt an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu, đơn vị phát triển dự án ứng dụng mô hình"smart home" trong toàn bộ tòa tháp. Các căn hộ đều được trang bị hệ thống cảm biến an ninh cửa ra vào, báo động khi có xâm nhập trái phép hay kiểm soát nhiệt độ môi trường. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống quản lý ứng dụng điện thoại, khách hàng có thể chủ động bật tắt các thiết bị điện trong nhà.

Bên cạnh đó, Sky View cũng là tòa tháp duy nhất tại Imperia Sky Garden được bàn giao hệ thống smarthome và hệ thống tủ bếp cao cấp gồm bếp điện từ Bosch được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc đến từ nước Đức với kiểu dáng sang trọng cùng nhiều tính năng thông minh, an toàn, tiết kiệm điện.

Nhờ thiết kế không gian tối ưu, căn hộ tòa Sky View sở hữu tầm nhìn đẹp nhất dự án.

Tại đây phong cách sống còn định hình thông qua những đặc quyền dành riêng cho chủ nhân căn hộ Sky View. Cư dân sẽ được cấp thẻ Diamond membership với nhiều ưu đãi như sử dụng phòng chờ hạng thương gia Dragon Pass tại hơn 600 sân bay quốc tế; giao dịch tại quầy VIP của VPBank mà không cần phải chờ đợi; hưởng ngay gói bảo hiểm du lịch quốc tế, bảo hiểm thẻ và dịch vụ trợ giúp tiền mặt khẩn cấp...

Vào ngày 2/6, nhân dịp ra mắt tòa tháp cuối cùng với số lượng giới hạn, đơn vị quản lý và phân phối sản phẩm MIK Home đưa ra chương trình quà tặng ưu đãi với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng như tủ lạnh side by side Hitachi, tivi Sony 55 inch... và chính sách tài chính linh hoạt.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ tương đương 260 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán. VPbank hỗ trợ gói vay đến 35 năm lãi suất 0% trong 10 tháng, ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc cho vay tối đa lên đến 75% giá trị căn hộ. Người mua nhà đến ngày 25/6 còn được tặng chìa khoá vàng Phú Quý trị giá một cây vàng 9999.

Hiện nay, toàn bộ dự án đã cất nóc và chuẩn bị bàn giao. Các trục đường giao thông huyết mạch đang triển khai như mở rộng đường Minh Khai mặt cắt ngang từ 53,5m đến 63,5m, tuyến đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng... sẽ kết nối Imperia Sky Garden đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận.

Tâm Anh