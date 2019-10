Đơn vị quản lý, phân phối Imperia Sky Garden cho biết, lễ bốc thăm tìm ra chủ nhân giải thưởng căn hộ giá 2,8 tỷ đồng diễn ra vào 20/10 tại khách sạn Melia Hà Nội.

3 tháng cuối năm, các chủ đầu tư tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Tặng xe, tặng nội thất hay đồ điện máy là phổ biến. Do đó, chương trình tặng căn hộ trị giá 2,8 tỷ đồng của MIK Home vừa công bố đã gây chú ý trên thị trường bất động sản Hà Nội. Các môi giới chuyên nghiệp nhân xét hiếm khi có chủ đầu tư nào "chịu chi" lấy cả căn hộ để làm quà tặng khách.

Nói về điều nay, đại diện MIK Home cho biết phần thưởng là sự tri ân đặc biệt mà chủ đầu tư muốn dành tặng những khách hàng đã đến với Imperia Sky Garden. Lễ bốc thăm may mắn tìm ra chủ nhân của giải thưởng giá trị là căn hộ cao cấp trị giá 2,8 tỷ đồng sẽ diễn ra vào ngày 20/10, tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Bên cạnh giải thưởng là căn hộ trị giá 2,8 tỷ đồng, chủ đầu tư còn nhiều quà tặng bốc thăm giá trị khác như: chuyến du lịch trải nghiệm châu Âu trị giá 85 triệu đồng, 2 chuyến du lịch Nhật Bản - Thượng Hải - khám phá du thuyền Spectrum of the Seas trị giá 50 triệu đồn mỗi giải, 3 tour hải trình Singapore - Malaysia với du thuyền Voyager of the Seas trị giá 20 triệu đồng mỗi giải, 15 chuyến du lịch Vịnh Lan Hạ - Hạ Long cùng du Thuyền 5 Sao Mon Cheri Cruise trị giá 5 triệu đồng mỗi giải. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 3,1 tỷ đồng.

Dự án Imperia Sky Garden tọa lạc tại 423 Minh Khai, Hà Nội.

Bên cạnh đó, hiện tại chủ đầu tư vẫn dành tặng cơ hội cho khách hàng đặt mua căn hộ thành công combo nội thất lên tới 80 triệu đồng. Điều đó đồng nghĩa chủ nhân tương lai của Imperia Sky Garden có thể nhận quà tặng lên tới 2,880 tỷ đồng. Đây là một trong những quà tặng giá trị lớn đối với phân khúc chung cư tại Hà Nội.

Imperia Sky Garden là tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp trong chuỗi thương hiệu Imperia do MIKGroup là đơn vị phát triển. Sau thành công của một loạt các dư án trải dài từ Nam ra Bắc đơn vị thực hiện, Imperia Sky Garden với hàng loạt các tiện ích như vườn chân mây, bể bơi vô cực, vườn địa đàng, đài phun nước nghệ thuật, khu vui chơi trẻ em... trở thành lựa chọn mới cho người dân thủ đô khi chọn không gian sống.

Bên trong căn hộ tại Imperia Sky Garden.

Đại diện quản lý và phân phối sản phẩm cho biết, sau một thời gian mở bán, hầu hết các căn hộ đã có chủ nhân. Số căn 3 phòng ngủ có tầm nhìn toàn thành phố còn rất ít.

Hiện, dự án Imperia Sky Garden hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao nên khách hàng sẽ không phải mất nhiều thời gian chờ đợi, có thể ở hoặc cho thuê ngay trong năm nay. Nhờ chính sách tài chính chiết khấu tới 5% cho khách hàng thanh toán sớm, hoặc hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng, ân hạn nợ gốc, miễn phí phạt trả nợ trước hạn một năm nên Imperia Sky Garden gần như tạo nên cơn sốt bất động sản ở khu vực Minh Khai.

Lê Nguyễn