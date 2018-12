Với khí hậu ôn hòa và bờ biển dài, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) xếp vào danh sách top 5 nước ASEAN có lượng khách du lịch quốc tế cao nhất. Trong 10 năm qua, hơn 70% khách quốc tế đã lựa chọn khu vực ven biển là điểm đến ưa thích trong các kỳ nghỉ tại Việt Nam.

Hồ Tràm với khí hậu ôn hòa và đường bờ biển dài đang thu hút nhiều nhà đầu tư.

Bên cạnh lượng khách quốc tế tăng đều mỗi năm, ngành du lịch nội địa cũng có sự tăng trưởng ấn tượng từ 38,5 triệu lượt khách năm 2014 lên 57 triệu lượt năm 2015, tương đương với 20 triệu lượt khách một năm. Cùng sự phát triển của cơ sở hạ tầng, các yếu tố này góp phần tạo điều kiện cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây phát triển mạnh.

Đại diện Melia Hotels International phân tích, một điểm sáng và quan trọng trong sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng chính là các chủ đầu tư đang dần thay đổi cơ cấu sản phẩm với giá bán hợp lý để thu hút không chỉ tầng lớp thượng lưu mà còn hướng mở rộng hơn về đối tượng khách hàng. Theo dự báo của CBRE, năm 2016 chứng kiến sự tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven biển với ngân sách từ 150.000 đến 300.000 USD.

"Thực tế, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển là hoại hình chiếm ưu thế, khi hàng loạt đại gia địa ốc mạnh tay rót vốn vào những thiên đường nghỉ dưỡng", vị đại diện nói.

Cuối tháng 4 vừa qua, VinGroup đã mở bán hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn mang thương hiệu VinGroup từ Hải Phòng đến Nha Trang, Phú Quốc. Cùng lúc đó, SunGroup cũng chào bán 2 dự án nghỉ dưỡng cao cấp Premier Village Phú Quốc Resort và Condotel Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay. Thị trường Đà Nẵng lại nổi bật với nhiều dự án có vốn đầu tư mạnh như Hyatt Regency, Indochina Riverside Towers, One Opera Danang...

"Trong thời gian gần đây, khu vực Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo số liệu thống kê, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn ở thứ hạng cao hàng đầu cả nước với vốn đăng ký tính đến 6 tháng năm 2015 đạt 26,7 tỷ USD", lãnh đạo Melia Hotels International cho biết thêm.

Hồ Tràm được thiên nhiên ưu ái ban tặng bãi biển dài cùng nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây còn có hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầy Giây, sân bay quốc tế Long Thành… được quy hoạch và từng bước đầu tư khép kín. Chỉ cách TP HCM chưa đến 2 giờ lái xe, Hồ Tràm đang trở thành điểm ngắm của nhiều nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Nam Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tanzanite International chia sẻ, hiện phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven biển ở Việt Nam vẫn chưa được khai thác xứng với tiềm năng vốn có của nó. Đơn cử như Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), hiện chưa có nhiều dự án đạt chuẩn quốc tế để thu hút được giới đầu tư trong nước lẫn ngoài nước. Trong khi đó, Hồ Tràm được dự đoán sẽ đón hơn 3 triệu lượt khách du lịch và cần 8.000 phòng để phục vụ trong vòng 3-5 năm tới nhưng nguồn cung đang khan hiếm, chỉ hơn 1.000 phòng.

"Đây chính là thời điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng, vừa là điểm dừng chân, vừa là một kênh đầu tư mang lại lợi nhuận với dòng tiền tăng trưởng bền vững", ông Sơn cho biết.

Hồ Tràm đang phát triển mạnh với nhiều tiện ích như khu vui chơi cho trẻ em đẳng cấp quốc tế, công viên nước theo tiêu chuẩn quốc tế, nhà hàng ẩm thực. Các hạng mục này khiến cho giá trị đầu tư vào Hồ Tràm tăng cao. Với mức giá hợp lý của căn hộ khách sạn, sản phẩm mang đến lợi nhuận cao và bền vững cho người đầu tư.

Gần đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm chào đón sự hợp tác chiến lược giữa Melia Hotels International - thương hiệu quản lý resort hàng đầu thế giới và nhà phát triển bất động sản quốc tế Tanzanite International. Theo đó, Melia sẽ điều hành Melia Hồ Tràm at The Hamptons - khu resort có mặt tiền biển được xây dựng trên diện tích 16,9 ha trải dài theo 518m bờ biển.

Melia Hồ Tràm at The Hamptons hướng đến mục tiêu trở thành dự án resort hàng đầu khu vực.

Giai đoạn một của dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2018, bao gồm 82 căn villa nghỉ dưỡng và 156 căn resort sang trọng được thiết kế mặt tiền biển bởi các đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng trên thế giới như CMV Architects, 2050AP, Sala Design Group, và KKS International.

156 căn hộ khách sạn thuộc giai đoạn một của dự án được chia thành 14 tầng với 13 tầng căn hộ và một tầng dịch vụ, bao gồm 3 loại căn hộ với diện tích từ 47m2 đến 88m2, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau. Khối căn hộ này được thiết kế với 100% hướng biển, mang lại một cảm giác thoải mái, tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên và biển cả.

"Dự án không có khối khách sạn của nhà quản lý hoặc cùng chủ đầu tư bên trong. Điều này làm nên giá trị lâu dài và bền vững cho những nhà đầu tư khi không phải cạnh tranh với các sản phẩm nào khác trong cùng một khu resort", đại diện Melia Hotels International khẳng định.

Có thể nhìn thấy biển từ mọi vị trí trong nhà là điểm cộng cho căn hộ khách sạn Melia Hồ Tràm.

Vị đại diện cho biết, Melia Hồ Tràm at The Hamptons còn kỳ vọng mang tới nhiều dịch vụ hiện tại để có thể nâng tầm địa điểm này lên một đẳng cấp mới, có thể so sánh với những thành phố biển đẳng cấp như Pattaya, Hua Hin. Trong đó có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như phòng gym, spa, các nhà hàng ẩm thực mang nhiều phong cách khác nhau, dịch vụ vui chơi giải trí bar, lounge. Tất cả đều được phục vụ với tiêu chuẩn 5 sao resort mà Melia đang vận hành trên toàn thế giới.

"Với giá khởi điểm chỉ từ 2,9 tỷ đồng một căn hộ khách sạn mặt tiền biển, Melia Hồ Tràm at The Hamptons đang nhận giữ chỗ cho những nhà đầu tư tiên phong và có tầm nhìn dài hạn. Đây không chỉ là điểm đến lý thú cho nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là kênh đầu tư chiến lược, mang lại lợi nhuận cao", vị đại diện nói.

Theo ông Peter Mach - Phó chủ tịch tập đoàn Tanzanite International, việc hợp tác với cùng Melia sẽ giúp du khách thoải mái tận hưởng không gian nghỉ dưỡng hoà mình vào thiên nhiên, tạo ra một cộng đồng với phong cách sống hiện đại, qua đó kiến tạo giá trị bền vững cho Hồ Tràm và Melia Hồ Tràm at The Hamptons. Thương hiệu này đã có hơn 60 năm kinh nghiệm điều hành và quản lý hơn 370 khách sạn, khu resort trên 40 quốc gia.

Đăng ký tham dự sự kiện mở bán vào 10/12 tại 65A Xuân Thủy, Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Hotline: 090 750 8668. Email: info@thehamptons-hotram.com

Thu Ngân