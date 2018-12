Ngoài ra, MM đã liên kết với nhà sản xuất đưa ra các chương trình khuyến mãi kéo dài đến tháng 2/2018 cho hơn 15.000 mặt hàng với từng chủ đề như sắm sửa nhà mới, thế giới bánh kẹo… phục vụ nhu cầu mua sắm cận Tết, ở mức giảm 15-49%.

Hơn 15.000 mặt hàng tại các trung tâm MM Mega Market đang có mức giá ưu đãi lên đến 49%.

Ông Nguyễn Vũ Thuận, Giám đốc Thu mua Thực phẩm Công ty MM Mega Market chia sẻ, năm nay đơn vị đã đưa ra gói chuẩn bị hàng tập trung mạnh vào các mặt hàng thiết yếu sản xuất trong nước như thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng gia dụng, đồ uống… Điều này giúp công ty luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng cho người tiêu dùng, mà không có tình trạng thiếu hay tăng giá đột biến.

Ngay từ đầu tháng 10, Công ty MM Mega Market đã có những kế hoạch sản xuất làm việc với nông dân từ đầu vụ, để tăng gấp đôi sản lượng cung ứng ra thị trường. Hiện nay, với nguồn hàng dồi dào, đảm bảo kiểm soát chất lượng từ khâu xuống giống đến thu hoạch, nguồn rau tại Đà Lạt, thủy hải sản tại Cần Thơ và thịt heo từ Đồng Nai đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao điểm nhất trong năm.

Ngoài yếu tố nguồn hàng, giá cả cũng được khách hàng đặc biệt quan tâm. Năm nay, MM không biến động về giá, thậm chí có những mặt hàng giá cả còn thấp hơn nhờ vào các chương trình hợp tác khuyến mãi giữa công ty này và nhà cung cấp. Công ty đang có các nhóm hàng giá tốt như thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo…

Gói hàng Tết của MM tập trung vào các mặt hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống...

Hàng năm, vào dịp Tết, chị Phan Thanh Thảo (quận 3, TP HCM) đều phụ trách công việc mua quà Tết cho nhân viên công ty. Chị cho biết, năm nay nguồn hàng bánh kẹo, mứt Tết có sự đa dạng, cạnh tranh từ các thương hiệu trong và nước ngoài với mức giá chung khá ổn định. Vì vậy, chị có nhiều lựa chọn mu hàng hơn trong cùng một số tiền.

Trong dịp cao điểm này, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được MM đặc biệt quan tâm, nhằm đem lại sản phẩm an toàn cho khách hàng. Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia của MM luôn làm việc trực tiếp với nông dân, để đảm bảo yếu tố đầu vào đạt chất lượng cao nhất. Đội ngũ kiểm soát chất lượng phối hợp các phòng kiểm nghiệm độc lập tăng cường kiểm tra chất lượng thực phẩm, mang đến nguồn hàng an toàn nhất phục vụ khách hàng dịp Tết.

Công ty mở rộng thời gian hoạt động 6h-23h, từ ngày 8 đến 14/2, nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian trong thời điểm cận Tết.

(Nguồn: MM Mega Market Việt Nam)