Công ty khảo sát nhân sự Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017". Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đứng thứ 21 trong danh sách và xếp thứ 3 toàn ngành ngân hàng.

MB đã thăng hạng từ top 5 năm 2016 lên top 3 năm 2017. Theo bà Trần Thị Bảo Quế - Giám đốc Nhân sự, kết quả này có được nhờ những đột phá trong hoạt động kinh doanh và ưu tiên phát triển nguồn lực.

Năm 2017, ngân hàng luôn duy trì văn hóa doanh nghiệp có tính nhân văn và chú trọng phát triển bền vững, cam kết xây dựng môi trường làm việc thuận tiện, an toàn và nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, MB còn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tự học tập, chia sẻ sáng kiến và lắng nghe đến từng cấp nhân viên.

Bà Trần Thị Bảo Quế phải) - Giám đốc nhân sự MB, đại diện MB tại lễ trao giải.

Với định hướng "Phát triển nguồn lực nội bộ là trọng tâm, thu hút nhân tài bên ngoài là cơ hội", MB đã điều chỉnh mô hình tổ chức, kiện toàn nhân sự các cấp để phù hợp với chiến lược mới. Bên cạnh đó, một cơ chế lương mới theo năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh cũng được áp dụng.

Năm 2017, doanh thu thuần của ngân hàng đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2016; lợi nhuận (hợp nhất) trước thuế trên 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận riêng ngân hàng đạt hơn 5.300 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường đến năm 2017 tăng gấp 2 lần so với 2016. Hiện, toàn hệ thống MB có 285 điểm giao dịch được cấp phép, tăng thêm 17 điểm so với 2016. Năng suất lao động (LNTT/người bình quân) riêng ngân hàng đạt khoảng 0,67 tỷ đồng/người/năm (tăng 33% so với 2016).

Các doanh nghiệp nhận giải nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là kết quả của khảo sát độc lập với quy trình gồm phỏng vấn chuyên sâu, khảo sát nhóm và khảo sát diện rộng, nhằm ghi nhận ý kiến khách quan từ người lao động. Đơn vị khảo sát cho biết đã lấy ý kiến của hơn 63.000 người đi làm có kinh nghiệm, đến từ 26 ngành nghề với hơn 670 thương hiệu tuyển dụng.

Huệ Chi