MB&F + L’Epée 1839 The Fifth Element The Fifth Element là thành quả của hai cá tính vốn đối lập trong thế giới đồng hồ: MB&F là một thương hiệu trẻ tuổi với những chiếc đồng hồ như đến từ tương lai, còn L’Epee 1839 với tuổi đời 180 năm là nhà cung cấp nổi tiếng nhất về máy móc và cơ cấu hồi cho đồng hồ để bàn. Tuy nhiên, từ khi bắt tay với MB&F lần đầu năm 2014, hai thương hiệu này đã liên tục làm giới mộ điệu trầm trồ mỗi năm bởi những thiết kế có một không hai, chưa từng có tiền lệ, trong đó có The Fifth Element. Sản phẩm thiết kế như một trạm khí tượng thủy văn mini, bao gồm đồng hồ, áp kế, ẩm kế và nhiệt kế, tất cả đều hoạt động hoàn toàn nhờ năng lượng cơ học. Tạo hình của Fifth Element giống hệt phi thuyền ngoài hành tinh với 4 khoang riêng biệt. Mỗi khoang này có thể được tháo rời và đứng riêng hoặc có thể lắp lại theo những cách khác tùy vào ý thích của người sử dụng. Ngồi giữa "trụ sở" của trạm khí tượng thủy văn mini này là Ross, người ngoài hành tinh đóng vai trò như là người chèo lái cho toàn bộ cỗ máy tinh vi này và có thể di chuyển liên tục vòng quanh The Fifth Element qua một chốt kích hoạt.