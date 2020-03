Đại diện Maxwin cho biết, năm 2019, hàng loạt dòng sản phẩm thế hệ mới, được cải tiến vượt trội trong lĩnh vực chiếu sáng như đèn ốp trần MOT03; đèn led downlight MD08G, tuýp led MT08 và máy bơm nước Maxwin ra mắt thị trường. Bên cạnh đó phải kể đến sự phá cách về diện mạo mới của sản phẩm máy lọc nước Maxwin.

Diễn mạo mới với bề mặt kính cường lực của máy lọc nước Maxwin.

Máy lọc nước Maxwin có 2 dòng sản phẩm chính là vòi đơn một chế độ (nước tinh khiết) và vòi đôi 3 chế độ (nước nóng, nước lạnh và nước thường). Cả 2 loại đều có màu đen chủ đạo tạo ra sự sang trọng, hiện đại cho sản phẩm và không gian lắp đặt. Bề mặt kính cường lực sáng bóng giúp lau chùi dễ dàng, tiện lợi.

Máy lọc nước Maxwin đạt chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Công Thương, an toàn cho người dùng. Được sản xuất với công nghệ LG Chem, sản phẩm có khả năng khử muối cao, tính năng thẩm thấu đồng bộ giúp khắc phục hiện tượng thẩm thấu không đều của các loại màng lọc khác.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, dòng sản phẩm máy lọc nước Maxwin 2 vòi 3 chế độ có 5 cấp lọc vô trùng, diệt khuẩn, giúp loại bỏ các độc tố có trong nước như thủy ngân, chì, vi khuẩn, virus, asen... mang lại nguồn nước tinh khiết có thể uống trực tiếp.

Máy lọc nước 3 chế độ của Maxwin có vòi nước tinh khiết, nhiệt độ thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, một vòi nước nóng làm nóng nhanh, bằng công nghệ ủ nhiệtvà một vòi nước lạnh dùng cho mùa hè.

Dòng sản phẩm máy lọc nước Maxwin một vòi một chế độ cung cấp 10 cấp độ lọc, tạo ra nguồn nước tinh khiết và bổ sung các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Sản phẩm có thiết kế màu đen làm chủ đạo.

Theo đại diện nhà sản xuất, máy lọc nước Maxwin đã được kiểm nghiệm và chứng minh đạt chuẩn 5: an toàn về lọc tinh khiết loại bỏ 99% vi khuẩn và kim loại nặng trong nước; an toàn về dưỡng chất: tạo khoáng, ion cho cơ thể, bù nước điện giải tăng cường cho sức khỏe; an toàn sử dụng nhờ hệ thống lọc sản xuất 100% từ nhựa nguyên sinh; an toàn về xuất xứ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo hành chính hãng.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

