Máy Mark 40 gia tăng tỷ lệ nở đạt trên 90%, mỗi lần ấp 40 đến 100 trứng, con giống phát triển cứng cáp và khỏe mạnh.

Mark 40 điều khiển nhiệt độ bằng thuật toán, đảo trứng lăn tự nhiên, tạo ẩm và cấp nước tự động, khử trùng và diệt khuẩn bằng tia UV, tích hợp đèn soi trứng giúp dễ dàng quan sát trứng nở.

Đây là dòng máy ấp trứng mini do Công ty TNHH Máy ấp trứng Sự Sống (L.IN) nghiên cứu và phát triển.

Chị Hương ở Củ Chi, TP. HCM cho biết, trước đây gia đình chị chỉ ấp thủ công, thời tiết đột ngột thay đổi trứng sẽ không nở được, gà mái Hồ hay gà Đông Cảo không biết ấp hoặc ấp vụng, khiến tỉ lệ nở thấp. Sau đó chị mua chiếc máy ấp trứng Mark 40, mỗi lần ấp đều nở hết, rất hiếm khi thấy một không nở. Con non khỏe mạnh, mau lớn. Nhất là gà mái không mất thời gian ấp và nuôi con nên số lượng gà nhân giống nhanh hơn rất nhiều.

Máy Mark 40 tạo môi trường nhiệt độ và độ ẩm ổn định, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của phôi, trứng nở đạt trên 90% so với phương pháp ấp truyền thống, con non có sức khỏe tốt, lông bóng và nhanh lớn.

Thiết kế dễ sử dụng.

"Mark 40 đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699 và tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335 cũng như được bảo hộ độc quyền bởi Cục sở hữu trí tuệ. ", đại diện đơn vị này cho biết.

Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi tại TP HCM, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau... đang sử dụng máy Mark 40 để phát triển nguồn giống.

Tuy nhiên, phương pháp tự nhiên này có nhiều hạn chế như: tỷ lệ nở thành công cũng như chất lượng con giống không cao, phụ thuộc nhiều vào con mái hay các điều kiện nhiệt độ, thời tiết...Bên cạnh đó, việc ấp trứng theo phương pháp truyền thống còn kéo dài thời gian quay lại đẻ trứng cũng như giảm tỷ lệ đẻ trứng của con mái giống do bị kiệt sức trong quá trình ấp và nuôi con. Do đó phương pháp này không mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chân nuôi.Đại diện công ty L.IN cho biết, trước đây, khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, người chăn nuôi muốn gia tăng số lượng gia cầm thường sử dụng phương pháp ấp trứng truyền thống, tự nhiên do con mái thực hiện. Đến nay, đây vẫn là phương pháp thủ công được nhiều hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ hay các gia đình ở các vùng nông thôn, miền núi áp dụng.

Thương hiệu máy ấp trứng L.IN hiện có kế hoạch mở rộng quy mô phân phối trên khắp cả nước để hỗ trợ các hộ chăn nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế.

(Nguồn: Công ty TNHH Máy ấp trứng Sự Sống)