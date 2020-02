Doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group năm 2019 đạt 37.354 tỷ đồng nhờ mảng tiêu dùng tăng trưởng tốt trong quý cuối năm.

Kết quả tài chính năm 2019 vừa công bố của Masan Group tuy giảm nhẹ so với năm 2018 nhưng ghi nhận nhiều điểm sáng, nhất là trong những tháng cuối năm qua. Cụ thể trong quý IV/2019, Masan Consumer Holdings (MCH) tăng trưởng doanh thu 15% so với cùng kỳ năm 2018 và 20% so với quý III/2019 nhờ chiến lược cao cấp hóa sản phẩm và tăng trưởng của ngành hàng đồ uống.

Quý IV/2019, Masan Consumer Holdings đạt tăng trưởng doanh thu lần lượt 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng MEATDeli đánh dấu cột mốc quan trọng khi doanh thu tháng 12 lên 100 tỷ đồng, chỉ sau một năm ra mắt thị trường. Mức doanh thu này gây chú ý khi thị trường trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ dịch tả lợn châu Phi trong năm qua.

Bên cạnh đó, giá vonfram đang trên đà phục hồi đầy tích cực sau khi chạm đáy, từ 180 USD lên 235-245 USD một MTU. Những con số này cũng thể hiện hiệu quả trong chiến lược giữ vững tăng trưởng lợi nhuận hai con số của Masan.

Kết quả, trong năm qua, lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của công ty tăng 13% đạt 5.558 tỷ đồng.

Người tiêu dùng mua thịt sạch MEATDeli tại một siêu thị.

Dấu ấn của Masan trong năm 2019 còn thể hiện ở những vụ mua bán sáp nhập đình đám giữa tập đoàn này và mảng bán lẻ của Vingroup, cũng như việc chào mua công khai công ty bột giặt Net. Những bước đi đầy táo bạo hứa hẹn một năm 2020 đột phá của tập đoàn.

Theo đó, Masan Group dự định tập trung nguồn lực cho các hoạt động thực thi để hoàn thiện danh mục sản phẩm cao cấp và sản phẩm đồ uống của MCH, tạo động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai con số. Tập đoàn tăng quy mô ngành thịt, chiếm ít nhất 20-25% doanh thu thuần của Masan MEATLife.

Doanh nghiệp cũng sẽ hoạch định lộ trình cụ thể để VinCommerce (VCM) đạt lợi nhuận và số hóa toàn bộ nền tảng bán lẻ này với doanh thu 2020 dự kiến 45-48 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Masan Group.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Masan Group, Nguyễn Đăng Quang cho biết, không phải ai cũng đồng tình với thương vụ sáp nhập VinCommerce vừa qua, nhưng đây là bước nhảy vọt mang tính cách mạng của Masan. Khi kết hợp nền tảng bán lẻ hiện đại của VCM với 300.000 điểm bán lẻ truyền thống trên toàn quốc của Masan sẽ tạo ra lợi thế để doanh nghiệp xây dựng một hệ thống bán lẻ hiện đại, xuyên suốt phục vụ người tiêu dùng.

"Hôm nay chúng tôi chỉ tập trung vào các nhu cầu cơ bản hàng ngày, nhưng trong tương lai, đó sẽ là một hệ sinh thái tiêu dùng tích hợp để phục vụ người tiêu dùng tốt nhất", ông Nguyễn Đăng Quang nói.

Minh Anh