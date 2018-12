Ngày 28/2, ông Trương Công Thắng được chính thức bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Masan Consumer Holdings và Masan Consumer.

Ông Thắng tuyên bố sẽ tiếp tục dẫn dắt Masan Consumer Holdings trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Tân tổng giám đốc cho biết: "Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ xây dựng 12 thương hiệu mạnh, đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 25% mỗi năm với biên lợi nhuận sau thuế trên 20%, đồng thời phấn đấu để Masan Consumer Holdings trở thành một trong những nơi làm việc được ưa thích nhất vào năm 2022".

Ông Trương Công Thắng được bổ nhiệm thay thế cho ông Soekhee Won, quốc tịch Hàn Quốc. Ông Won đồng thời cũng từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Masan Group, không còn là thành viên Hội đồng ​Thành viên và Hội đồng Quản trị của Masan Consumer Holdings, Masan Consumer và Công ty TNHH Masan Brewery.

Ông Trương Công Thắng trở thành tổng giám đốc mới của hai công ty con thuộc Tập Đoàn Masan.

Theo ông Danny Lê - thành viên Hội đồng Thành viên Masan Consumer Holdings, ông Soekhee Won có đóng góp lớn vào sự phát triển của Masan Consumer. Trong bốn năm điều hành, Soekhee luôn hướng đến triết lý kinh doanh 'Doing well by doing good', ông Danny Lê nói.

Trong nhiều năm hoạt động, Công ty CP Tập Đoàn Masan đặt tiêu chí phục vụ cuộc sống của hơn 95 triệu người dân Việt Nam bằng các sản phẩm, dịch vụ mới áp dụng công nghệ.

Theo đó, các công ty thành viên và liên kết của Tập Đoàn Masan nằm trong số những đơn vị dẫn đầu ngành thực phẩm và đồ uống, hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, sản phẩm khoáng sản chế biến sâu và dịch vụ tài chính.

Trong đó, Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (MCH) - thuộc Công ty CP Tập Đoàn Masan chuyên về thực phẩm và đồ uống đã khẳng định vị thế trên thị trường hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống. Danh mục sản phẩm của Masan Consumer gồm những thương hiệu mạnh như Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Kokomi, Vinacafé, Wake-up, Vĩnh Hảo và Quang Hanh.

Huyền Trang