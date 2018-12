Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa vinh dự nhận được 2 giải thưởng gồm: "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2018" do The Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng và giải "Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 2018" do Tạp chí Capital Finance International (CFI) vinh danh.

Tại giải "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất 2018", hội đồng tuyển chọn năm nay đánh giá cao các hoạt động của Maritime Bank trong việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, không ngừng cải tiến mang đến những chương trình, sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cùng giá trị gia tăng vượt trội dành cho khách hàng.

Đơn cử như chương trình Joy và Joy +, Maritime Bank mang đến cho các khách hàng chính sách khuyến mãi hấp dẫn đến từ các thương hiệu lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Nguyễn Kim, FPT, Breadtalk, Redsun, Agoda

Các khách hàng sẽ được giảm giá đến 50%, áp dụng tại hơn 300 điểm khác nhau khi chi tiêu bằng thẻ quốc tế Maritime Bank hoặc được hoàn tiền 30%, lên đến 12 triệu đồng một năm khi tham gia các chương trình Joy+ hàng tháng của Maritime Bank.

Ngân hàng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về các sản phẩm bán lẻ, hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngân hàng cũng nhanh chóng bắt nhịp thị trường, gia nhập sân chơi 4.0 qua việc đầu tư lớn cho hệ thống công nghệ để mang đến cho khách phương thức thanh toán hiện đại và an toàn. Điển hình là tính năng thanh toán qua QR code, Samsung pay được ngân hàng giới thiệu vào đầu năm nay đã mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị khi thực hiện thanh toán nhanh chóng. Các dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động như: nạp tiền điện thoại, điện, học phí,... cũng được hầu hết khách hàng yêu thích về sự tiện lợi.

Mới đây ngân hàng ra mắt gói sản phẩm trả lương M-Payroll với nhiều lợi ích hấp dẫn. Sản phẩm được nhiều doanh nghiệp đón nhận sử dụng bởi tiện ích song "2 trong 1", vừa giúp chủ doanh nghiệp giảm chi phí, vừa mang lại nhiều tiện ích tối ưu cho người lao động.

Trước đó, tạp chí The Asian Banking &Finance 3 năm liên tiếp trao giải "Ngân hàng ngoại hối tốt nhất Việt Nam" cho Maritime Bank.

Trong các hoạt động dành cho khách hàng doanh nghiệp, lần thứ 2 liên tiếp Maritime Bank được Tạp chí Capital Finance International(CFI) trao tặng giải thưởng "Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 2018".

Theo đánh giá của hội đồng tuyển chọn CFI, một trong những thành tựu nổi bật của Maritime Bank trong năm qua chính là tiên phong đưa ra nhiều chương trình, dịch vụ mới, sáng tạo, đa tiện ích nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng hiện đại.

Theo đó, Maritime Bank khởi xướng cộng đồng Joy - Maritime Bank, nơi kết nối các doanh nghiệp với hàng triệu khách hàng tiềm năng của nhà băng. Các doanh nghiệp tham gia Joy-Maritime Bank còn được hỗ trợ các giải pháp từ tài chính đến truyền thông để phát triển kinh doanh, gia tăng sự nhận biết thương hiệu của mình trong cộng đồng. Chương trình được ngân hàng tổ chức liên tiếp trong 2 năm 2017-2018 với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp.

Về sản phẩm dịch vụ, Maritime Bank thể hiện sự hiểu rõ nhu cầu tài chính của doanh nghiệp để từ đó thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ đa dạng phù hợp nhất. Có thể kể tới gói hỗ trợ vốn 10.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,99% thiết kế riêng cho các doanh nghiệp SME.

Ngoài lãi suất ưu đãi, hạn mức tín dụng cao dành cho doanh nghiệp gấp 3 lần giá trị tài sản cho vay thế chấp và lên đến 4 tỷ đồng cho vay tín chấp, phê duyệt hồ sơ trong thời gian 5 ngày với các thủ tục nhanh chóng, đơn giản, nhanh gọn.

Ngoài ra, Maritime Bank còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng, giải pháp tài chính toàn diện bao gồm: quản lý tiền tệ, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, giao dịch tài khoản, ngân hàng trực tuyến - Internet banking, dịch vụ thanh toán lương...

Maritime Bank vừa phối hợp cùng Misa đưa ra giải pháp giúp kế toán viên rút ngắn thời gian và công sức khi thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền, truy vấn trực tiếp trên phần mềm MISA SME.NET 2017.

Ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng giám đốc Maritime Bank, cho biết, giải thưởng là minh chứng chúng tôi đang đi đúng hướng và thúc đẩy ngân hàng tiếp tục kiên định theo con đường đã chọn. "Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng và các trải nghiệm ngày càng tốt hơn", lãnh đạo ngân hàng nói.

