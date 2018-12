Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ bỏ tiền mặt / Somalia sắp thành quốc gia không tiền mặt

"Tiền đang trở nên vô giá trị khi liên tục được in. Nói cách khác, sức mua của tiền mặt sẽ tiếp tục giảm, như nó vẫn giảm hàng trăm năm qua", Faber cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC hôm qua. Ông là tác giả báo cáo nổi tiếng về đầu tư - Gloom, Boom & Doom, có biệt danh là Dr. Doom do thường đưa ra những quan điểm bi quan.

Sau sự kiện trưng cầu dân ý Anh tuần trước, Faber cho rằng Anh, Nhật Bản và Mỹ sẽ càng in tiền mạnh hơn nữa. Vì thế, ông dự báo USD sẽ tiếp tục đi xuống so với các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim. Đây là những hàng hóa ông cho là sẽ "vượt trội" so với chứng khoán Mỹ.

Marc Faber nổi tiếng với các quan điểm bi quan. Ảnh: CNBC

"Nhà đầu tư nên mua kim loại quý", ông gợi ý. Faber nhận thấy các công ty khai mỏ, nông nghiệp và dịch vụ dầu khí đang có giá trị lớn. Dù vậy, nhìn chung, ông cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ không thể tăng điểm thêm nữa.

Trong khi đó, Art Hogan - chiến lược gia thị trường tại Wunderlich Securities cho rằng nửa cuối năm, thị trường sẽ có sự cải thiện. Giá dầu và USD đã bình ổn, việc này sẽ giúp các hãng xuất khẩu và công ty đa quốc gia tăng lợi nhuận.

Mark Luschini - chiến lược gia đầu tư tại Janney Montgomery Scott thì dự báo thị trường sẽ như nửa đầu năm. Nếu có tăng cũng chỉ ở mức một chữ số. Theo ông, chỉ số S&P 500 năm nay sẽ tăng khoảng 5-6%.

Hà Thu (theo CNBC)