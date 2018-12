Chia sẻ với VnExpress, chị Nguyễn Thị Oanh ở Long An cho biết, hôm 5/7 sau khi xem thông tin tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị Co.opmart trên mạng với mức lương khởi điểm 3 triệu đồng một tháng, chị liền gọi điện cho đơn vị tuyển dụng hỏi thông tin thì được họ mời lên TP HCM nộp hồ sơ.

Vì nghỉ sinh quá lâu nên sau khi nhận được lời mời của Công ty Nam Long, chị liền đón xe đến đường Song Hành, quận 12 để nộp hồ sơ. Tới đây, chị Oanh thấy vài chục người cũng đến xin việc và ai cũng nộp 300.000 đồng tiền phí đảm bảo để không nghỉ việc giữa chừng. Đến lượt chị, nhân viên ở đây cũng yêu cầu đóng phí mặc dù chưa nộp hồ sơ.

Co.opmart khẳng định không tuyển dụng nhân sự thông qua đối tác nào.

Thấy sự việc bất thường, chị quyết định không đóng và được nhân viên ở đây hướng dẫn mang hồ sơ sang Công ty thương mại dịch vụ Vương Long đường Trường Chinh (gần cầu Tham Lương 2), quận 12 nộp. Tại đây chị Oanh gặp ông Tài nhân viên nhận hồ sơ và ông này đề nghị chị nộp 150.000 đồng, đồng thời giải thích đây là tiền nộp để cam kết và bảo lãnh công việc cho chị.

Sau khi suy nghĩ, chị quyết định nộp khoản tiền này và được ông Tài đề nghị ngày 13/7 đến Co.opmart ở Tân An (Long An) và gọi điện cho ông để nộp hồ sơ rồi nhận việc. Tuy nhiên, do lo lắng, dù chưa đến ngày 13/7, chị Oanh vẫn đến siêu thị ở Tân An xin việc. Tới đây, chị không gọi điện cho ông Tài mà trực tiếp đi vào gặp ban quản lý siêu thị để nộp hồ sơ thì được biết tại đây không hề tuyển dụng. Đồng thời, ban quản lý cũng cho biết, từ trước tới nay công ty chưa hề tuyển thông qua bất cứ đối tác nào khác.

“Lúc đó, tôi mới tá hỏa là mình và tất cả những người đi xin việc ngày hôm đó bị lừa. Vì vậy, những ai đi xin việc như tôi cần cẩn trọng với những thông tin không chính thống”, chị Oanh bộc bạch.

Khảo sát trên các trang rao vặt hiện nay cho thấy, thông tin tuyển dụng nhân sự của các hệ thống siêu thị ở TP HCM tràn ngập với nhiều đầu mối tuyển dụng khác nhau. Trong khi đó, kiểm tra lại hệ thống siêu thị thì thông tin tuyển dụng vị trí này ở một số địa điểm đăng tin đều không có.

Thông tin tuyển dụng giả mạo các hệ thống siêu thị tràn lan trên mạng.

Trao đổi về sự việc trên, đại diện Saigon Co.op cho biết, hiện nay, có nhiều website, mạng truyền thông online, facebook, mạo danh siêu thị để tuyển dụng nhân sự nhưng thực chất là lừa đảo.

“Cho đến lúc này, Saigon Co.op hoàn toàn không ký kết hợp tác, không ủy quyền và không sử dụng bất kỳ dịch vụ tuyển dụng nào của các công ty trung gian. Tất cả thông tin tuyển dụng trực tiếp của Co.opmart, Co.opFood, Co.opXtra đều được đăng tải công khai rộng rãi và cập nhật trên trang web cùng các ấn phẩm của Saigon Co.op. Do vậy để tránh bị mất tiền oan, người tìm việc nên liên hệ với Phòng tổ chức nhân sự Saigon Co.op - đây sẽ là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho toàn hệ thống”, đại diện Saigon Co.op cho hay.

Thi Hà

*Tên nhân vật đã được thay đổi