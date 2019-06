Thương hiệu ra mắt các giải pháp công nghệ hiện đại và xu hướng thiết bị nhà bếp mới tại triển lãm Vietbuild TP HCM diễn ra ngày 19-23/6.

Tham gia triển lãm, Malloca giới thiệu nhiều công nghệ mới và giải pháp tích hợp trong ngành thiết bị nhà bếp như máy rửa chén tích hợp chậu, máy hút khói khử mùi kết hợp bếp từ, lò nướng kết hợp lò vi sóng...

Các sản phẩm tích hợp nhằm tối đa hóa không gian nhưng vẫn đem lại sự tiện nghi cho căn bếp. Nhiều vật liệu mới được ứng dụng vào các thiết bị nhà bếp như ceramic màu xi măng, màu sắt gỉ, mặt bếp ceramic hiệu ứng Metallic...

Gian hàng của Malloca - khu A1 (577- 600) tại triển lãm Vietbuild TP HCM 2019.

Các giải pháp kết nối, điều khiển thiết bị mới nhất như hệ thống kết nối Integra, điều khiển thiết bị bằng động tác... cũng được Malloca ra mắt tại triển lãm. Với phương châm "Less is more", các giải pháp âm tủ của Malloca đem đến một căn bếp tối giản mà vẫn đầy đủ tiện nghi.

Công nghệ 4.0 trong nhà bếp tương lai tiếp tục được giới thiệu và trình diễn tại Vietbuild lần này với bếp tích hợp thông minh Versatis đa năng: nấu nướng, làm việc, kết nối, giải trí...

Khách tham quan và trải nghiệm tính năng sản phẩm tại gian hàng của Malloca.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng giá trị lên đến 25 triệu đồng trong chương trình "Hè rộn ràng - Nhận ngàn quà tặng". Chương trình kéo dài từ 10/6 đến 27/7 trên toàn quốc.

Hơn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp Malloca ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Các sản phẩm chủ yếu là máy hút khử mùi, bếp gas, chậu rửa chén bát, vòi rửa, bếp điện từ, lò nướng, lò vi sóng, lò hấp...

Công nghệ 4.0 trong nhà bếp tiếp tục được giới thiệu và trình diễn tại Vietbuild.

Đại diện Malloca cho biết, hiện tại, công ty có 16 showroom lớn theo tiêu chuẩn châu Âu trải dài toàn quốc và hàng ngàn đại lý phân phối rộng khắp. Ngoài trưng bày hơn 500 thiết bị bếp, hệ thống showroom còn cung cấp giải pháp, tư vấn cũng như cập nhật xu hướng nội thất, thiết bị bếp trên thế giới.

Với hệ thống 16 showroom, Malloca đem đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trong việc tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm. Doanh nghiệp cũng có 7 trung tâm bảo hành trên toàn quốc cùng chính sách bảo hành lên đến 3 năm.

Gian hàng Malloca - khu A1 (577 - 600) Trung tâm triển lãm hội nghị Sài Gòn SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, quận 7, TP HCM. Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2019 lần thứ hai tại TP HCM sẽ diễn ra từ ngày 19/6 đến hết ngày 23/6/2019. Chi tiết xem tại website: malloca.com.

Tâm Anh