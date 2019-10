Tỷ suất lợi nhuận, thanh khoản tại dự án là hai trong số yếu tố thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân miền Bắc.

Theo Tập đoàn Nam Long - một nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại khu vực phía Nam xu hướng nhà đầu tư Bắc vào TP HCM tìm kiếm các dự án bất động sản này có từ nhiều năm trước.

Lý do, TP HCM là trung tâm kinh tế, lượng lớn các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài lựa chọn mở trụ sở. Nhu cầu bất động sản ở các phân khúc căn hộ, văn phòng đều lớn khiến giá thuê tốt hơn Hà Nội. Chính sự sôi động thị trường bất động sản TP HCM, kéo theo sự cạnh tranh do đó giá tài sản địa ốc được cho là mềm hơn so với thị trường miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

"Theo tính toán của chúng tôi trong nhiều năm qua, việc thuê bất động sản tại TP HCM có thể gấp rưỡi tại Hà Nội. Đây là lý do mà đến nay làn sóng nhà đầu tư vào Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư địa ốc vẫn chưa dừng", vị đại diện nói.

Phối cảnh dự án khu đô thị sinh thái Waterpoint.

Tại khu vực Tây Nam TP HCM, một trong số dự án nhắm đến nhà đầu tư tại Hà Nội và phía Bắc là Waterpoint do Tập đoàn Nam Long đầu tư. Waterpoint là một trong những dự án khu đô thị sinh thái liền kề phía Tây Nam TP HCM quy mô hơn 355 ha được đầu tư bài bản, nằm ngay lối dẫn lên cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tuyến đường quan trọng kết nối TP HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Vị trí cửa ngõ kinh tế giữa TP HCM và Đồng bằng sông Cửu Long tạo ra lợi thế Waterpoint bởi đây sẽ là nơi trọng điểm của việc thu hút dòng vốn FDI đầu tư vào các nhà máy, khu công nghiệp. Theo đại diện Nam Long, với sự góp mặt của nhiều kỹ sư, các chuyên gia nước ngoài kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng cao. Đây được xem là lợi thế cho các dòng sản phẩm tại dự án.

Chủ đầu tư định hướng phát triển dự án theo mô hình "khu đô thị sông nước, thông minh". Dưới bàn tay tài tình của các kiến trúc sư nước ngoài, Waterpoint hiện lên một thành phố với tiện ích đầy đủ ngay ngưỡng cửa, vừa an cư vừa kinh doanh; cư dân sống một cuộc sống giao hòa giữa con người và thiên nhiên xung quanh.

Phối cảnh một khu tiện ích của Waterpoint.

Với mật độ xây dựng khoảng 22,7%, toàn bộ phần còn lại của Waterpoint dành cho cây xanh, mặt nước và điểm nhấn là những kênh đào giúp đối lưu không khí tốt, và thế đất bao 3 mặt bởi dòng sông Vàm Cỏ Đông. Nhờ đó, nơi đây có môi trường sống trong lành, chất lượng sống cao cấp mà còn giúp cho gia chủ giàu tài lộc với các hoạt động kinh doanh sôi động. "Cư dân được tận hưởng không khí mát mẻ trong lành và trải nghiệm những dịch vụ tiện ích nội khu đa dạng hay tham gia các hoạt động giao thương tấp nập", vị đại diện nói.

Đánh giá về tiềm năng gia tăng giá trị, chủ đầu tư cho biết các sản phẩm tại dự án đồng thời cũng là kênh đầu tư sinh lời hiệu quả. "Tính pháp lý, cũng như giá trị đầu tư hợp lý giúp Waterpoint có sức hút lớn với các nhà đầu tư Thủ đô tại buổi ra mắt ở Hà Nội mới đây", đại diện Nam Long nói.

Theo chủ đầu tư, hiện các tiện ích, công trình hạ tầng quanh dự án đang hoàn thiện, góp phần gia tăng tiềm năng cho dự án này. Ngoài ra, chủ đầu tư đang mở bán sản phẩm thấp tầng với số lượng giới hạn với giá chào bán từ 2,3 tỷ đồng mỗi căn (chưa bao gồm VAT, phí bảo trì).

Thanh Thư