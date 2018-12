Từ lâu, người Nhật đã nổi tiếng khắp thế giới với phong cách làm việc nghiêm túc, đúng giờ. Triết lý kinh doanh "nói ít, làm nhiều" đã đi sâu từng doanh nghiệp. Ở bất cứ lĩnh vực nào, người Nhật đều quản lý nghiêm ngặt từ đầu vào đến chất lượng sản phẩm.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng không ngoại lệ. Từ cung cách quản lý, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm đều theo chuẩn riêng biệt và đòi hỏi phải tuân thủ gắt gao. Hầu hết các doanh nghiệp Nhật đặt uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Bởi vậy, những sản phẩm của xứ sở hoa anh đào luôn được người tiêu dùng trên cả thế giới đón nhận.

Không những vậy, bản thân mỗi người dân Nhật Bản đều tuân thủ những kỷ luật thép trong cách chăm sóc sức khỏe và "nói không" với đột quỵ. Họ có thói quen sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, cá, ăn ít thịt, sử dụng vừa phải lượng muối và mỡ trong chế biến món ăn.

Người dân Nhật Bản thường ăn Natto trong cơm sáng, trộn chung với trứng gà sống và nước tương. Các nghiên cứu tại Nhật Bản chỉ ra rằng, việc thường xuyên ăn Natto góp phần làm giảm đáng kể nguy cơ bị đột quỵ. Bởi trong Natto có chứa Nattokinase - loại enzym có khả năng tiêu hủy huyết khối, ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Nattokinase còn có tác dụng giảm độ nhớt máu, tăng tuần hoàn máu. Hoạt chất này góp phần hỗ trợ điều trị và phòng ngừa đột quỵ, các bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu.

Ngày nay, các chuyên gia sức khỏe cũng như người dân Nhật Bản đều tin tưởng lựa chọn sản phẩm có chứa Nattokinase giống như "bùa hộ mệnh" giúp họ phòng ngừa cơn đột quỵ.

Mới đây, JBSL - đơn vị tiên phong sản xuất nguyên liệu Nattokinase tại Nhật Bản đã chọn hợp tác với Công ty Dược Hậu Giang để sản xuất độc quyền nguyên liệu nattokinase. Cũng như JBSL, Công ty CP Dược Hậu Giang đã tham gia vào Hiệp hội JNKA và sản phẩm sử dụng nattokinase tại Việt Nam được Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) cung cấp dấu chứng nhận đảm bảo cho chất lượng Nhật Bản giúp phòng ngừa tai biến, đột quỵ hiệu quả.

JNKA là một tổ chức phi lợi nhuận tại Nhật với sứ mệnh quảng bá Nattokinase, cung cấp những cơ sở khoa học xác thực và chứng nhận chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm chứa hoạt chất này. JNKA bao gồm các thành viên là nhiều công ty lớn uy tín ở Nhật Bản như Công ty J-Oil Mills Inc., Công ty Dược phẩm Kobayashi pharmaceutical Co., Ltd., và Công ty thực phẩm Yakuruto Health Foods Co., Ltd.

Chất lượng Nattokinase được đánh giá theo 4 chỉ tiêu của JNKA. Thứ nhất là sản phẩm phải có hoạt chất Nattokinase tạo ra từ quá trình lên men bằng vi khuẩn Bacillus subtilis trong thực phẩm natto. Thứ hai, sản phẩm phải đạt hàm lượng hơn 2000FU một ngày. Thứ ba, hoạt tính Nattokinase nên được đo lường bằng đơn vị FU. Cuối cùng, sản phẩm được chứng minh về tính an toàn.

Các sản phẩm chứa Nattokinase có dấu logo của JNKA là sản phẩm được chứng nhận về chất lượng. Đây cũng là cách mà JNKA giúp người tiêu dùng phân biệt dễ dàng các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu Nattokinase đảm bảo chất lượng.

Huệ Chi