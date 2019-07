Lotte E&C chú trọng danh tiếng và chiến lược kinh doanh của đối tác, có nhiều sự tương đồng về giá trị, hệ thống vận hành với Novaland.

The Grand Manhattan là tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ hạng sang nằm ở quận 1, TP HCM do Tập đoàn Novaland phát triển. Lấy cảm hứng từ quận Manhattan sôi động của New York, The Grand Manhattan hứa hẹn trở thành một trong những dự án căn hộ sang trọng bậc nhất tại TP HCM, thừa hưởng cơ sở hạ tầng hiện đại sẵn có cùng những tiện ích nội khu đẳng cấp.

Mới đây, Novaland đã ký hợp tác chiến lược với Công ty Lotte E&C, thuộc tập đoàn Lotte Hàn Quốc. Theo đó, Lotte E&C trở thành nhà thầu chính cho dự án căn hộ hạng sang The Grand Manhattan. Ông Jun Sung Ho - Tổng giám đốc Công ty Lotte E&C Việt Nam chia sẻ về hợp tác này.

Ông Jun Sung Ho – Tổng Giám đốc Công ty Lotte E&C Việt Nam.

- Lotte E&C có kinh nghiệm thế nào trong thi công các công trình nhà ở, căn hộ cao cấp?

- Lotte là tập đoàn lớn thứ 5 tại Hàn Quốc, không ngừng mở rộng kinh doanh và đóng góp cho nền kinh tế, với 107 công ty trực thuộc. Là thành viên chủ chốt của tập đoàn, Lotte E&C là một trong 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu tại Hàn Quốc với doanh thu 5,25 tỷ USD trong năm 2018. Thành lập vào năm 1959, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm công trình xây dựng, công trình nhà ở, công trình dân dụng và cơ sở hạ tầng, nhà máy công nghiệp.

Là nhà phát triển dự án đồng thời cũng là chủ đầu tư, chúng tôi mang đến thị trường nhiều dự án căn hộ hạng sang, trong đó Lotte Castle là dự án đầu tiên tại Hàn Quốc. Tính đến nay, Lotte E&C vẫn đang dẫn đầu thị trường nhà ở cao cấp xét về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Năm 2018, công ty đã phân phối 20.794 căn hộ cho thị trường nhà ở Hàn Quốc và ký kết hợp tác với một số dự án nhà ở tại Việt Nam, Indonesia trong vai trò là nhà phát triển và đầu tư.

Sau khi hoàn thành tòa nhà Lotte Super Tower 123 tầng, tòa nhà cao nhất Hàn Quốc, Lotte E&C đã được công nhận về kỹ thuật xây dựng và tại Việt Nam, danh tiếng của công ty thể hiện qua thành công của tòa nhà Lotte Center 65 tầng tại Hà Nội. Bên cạnh đó còn có Lotte Mart tại TP HCM, dự án đường sắt Yên Viên - Lào Cai. Công ty hiện thực hiện công trình xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Đại diện Novaland và Lotte E&C ký kết hợp tác chiến lược.

- Lý do nào khiến Lotte E&C ký kết hợp tác với Novaland trong vai trò nhà thầu chính cho tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ The Grand Manhattan?

- Khi tìm kiếm đối tác, công ty chú trọng đến danh tiếng và chiến lược kinh doanh của đối tác. Novaland là nhà phát triển dự án uy tín hàng đầu Việt Nam được khách hàng tin tưởng. Chúng tôi nhận thấy giá trị cốt lõi của Novaland và tư duy hướng đến khách hàng dựa trên nền tảng là niềm tin giống như chúng tôi, điều này dẫn đến quyết định hợp tác giữa hai bên, từ đó cùng nhau phát triển các dự án.

Lotte E&C sở hữu nền tảng công nghệ cao và phương pháp tối ưu trong quản lý công trình xây dựng nhà cao tầng và căn hộ cao cấp, cùng với các kinh nghiệm bản địa của Novaland, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả tích cực đáng kể.

Chất lượng dự án và sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong hợp tác lần này, góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cho thị trường bất động sản Việt Nam.

- Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp là gì trong nhiệm vụ nhà thầu chính của dự án?

- Với tư cách nhà thầu chính cho dự án The Grand Manhattan, Lotte E&C sẽ nỗ lực hết sức mình vì sự hài lòng của chủ đầu tư và khách hàng. Chúng tôi đảm bảo sẽ kiểm soát chất lượng dự án bằng việc áp dụng các bí quyết xây dựng được tích lũy và cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm tham gia dự án. Chúng tôi sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ một tai nạn lao động nào trong suốt quá trình thi công.

Hơn nữa, chúng tôi cũng cam kết giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng các phương pháp vận hành thân thiện với môi trường và hệ thống giám sát thời gian thực tế. Cùng với Novaland, sự hợp tác này hứa hẹn mang đến những căn hộ cùng tiện ích chất lượng tốt nhất cho gia chủ của Grand Manhattan.

Phối cảnh hồ bơi tại The Grand Manhattan.

- Công ty đã có sự chuẩn bị gì để thực hiện tốt vai trò của mình, về mặt nhân sự, hậu cần, vận hành?

- Đối với tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ hạng sang The Grand Manhattan, chúng tôi sẽ cử các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường căn hộ cao cấp. Ngoài ra, những người đã từng làm việc trước đây tại Việt Nam cho các dự án như tòa nhà Lotte Hà Nội và các công trình khác sẽ được ưu tiên tham gia dự án này để cùng chia sẻ kinh nghiệm giúp đội ngũ chuyên gia mới nhanh chóng thích nghi, thấu hiểu văn hóa Việt Nam, tối ưu hiệu quả quản lý cho công trình xây dựng.

Công ty cũng sẽ đảm bảo chất lượng xây dựng và an toàn thi công bằng cách tuân theo các qui trình hướng dẫn quản lý nghiêm ngặt. Những vật liệu xây dựng chất lượng cao cũng sẽ được theo dõi bằng hệ thống quản lý vật liệu công nghệ cao.

Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Lotte. Chiến lược tiếp cận thị trường của chúng tôi là cân bằng tỷ trọng giữa các dự án hợp tác và các dự án đầu tư phát triển. Điều này cho phép Lotte E&C đóng góp nhiều hơn vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Nam Anh