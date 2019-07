Ông kỳ vọng số tiền 270 triệu đồng do 6 doanh nhân đóng góp để sở hữu chiếc khóa cửa sẽ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp.

Mới đây, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), đồng thời là Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã chiến thắng trong phiên đấu giá gây quỹ "Shark Tank Purpose 2019" với chiếc khóa FP7153W. Đây là một trong những phiên đấu giá đặc biệt khi có đến sáu doanh nhân cùng góp tiền cho sản phẩm, thu về 270 triệu đồng, sẽ đóng góp hàng chục bộ máy tính cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Trong phiên đấu giá, cả sáu doanh nhân cùng đóng góp cho chiếc khóa đã được tặng thêm mỗi người một bộ khóa cửa thông minh để thay lời cảm ơn cho mỗi đóng góp vì trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Những doanh nhân cùng góp tiền cho sản phẩm khóa FP7153W.

Khóa FP7153W là sản phẩm khóa cửa điện tử mạ vàng đính kim cương thuộc thương hiệu PHGLock, do Công ty Cổ phần Vũ Trụ Xanh độc quyền phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm sở hữu những tính năng thông minh thế hệ mới như kết cấu hoàn toàn không gỉ sét, mở cửa bằng vân tay, thẻ từ, điều khiển và tích hợp với chuông cửa thông minh có thể mở cửa và giao tiếp từ xa.

Phiên đấu giá khóa điện tử FP7153 nằm trong chuỗi Dự án sứ mệnh ươm mầm khởi nghiệp - Shark Tank Purpose 2019 nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay đem đến cơ hội tiếp cận tri thức công nghệ. Đối tượng hướng đến là học sinh tiểu học và trung học ở vùng khó khăn, mục tiêu ủng hộ 1.000 máy tính cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Ông Đặng Hồng Anh chia sẻ lý do tham gia phiên đấu giá.

- Vì sao ông tham gia phiên đấu giá gây quỹ từ thiện?

- Tôi tham dự buổi đấu giá gây quỹ "Shark Tank Purpose - Sứ mệnh ươm mầm khởi nghiệp" của Shark Tank mùa 3 với tâm thế của một doanh nhân, một thế hệ đi trước, mong muốn chung tay ươm mầm nuôi dưỡng những hạt giống của thế hệ tương lai. Muốn gia nhập cuộc chơi toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam rất cần những thủ lĩnh thanh niên khởi nghiệp năng động, là tấm gương để cộng đồng noi theo.

Để làm được điều đó, chúng ta phải góp phần tạo ra một nền tảng, cơ sở vững chắc làm động lực để thúc đẩy. Tôi tin với những khát khao, sự chung tay từ các doanh nhân có chung khát vọng trong việc truyền lửa, ươm mầm hiệu quả sẽ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp Việt Nam trở nên mạnh mẽ, bền vững hơn.

- Những hoạt động cộng đồng ông hướng đến?

- Cách chúng ta "cho đi" ngày hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai của rất nhiều người. Bản thân tôi tâm đắc và ủng hộ các dự án cộng đồng tạo ra giá trị lâu dài như mở lớp dạy nghề, xây trường học, trao tặng phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... hoặc điển hình như hoạt động gây quỹ Shark Tank Purpose 2019.

Những hoạt động thiện nguyện của tập đoàn mình cũng gắn liền với việc tạo nghề nghiệp cho bà con nghèo như tặng máy may, xe nước mía, xe bánh mì, tặng xe máy, tài trợ vốn để buôn bán... tạo nguồn thu nhập cho người dân từ chính tặng phẩm được nhận.

- Một số dự án bất động sản của Tập đoàn TTC (ví dụ TTC Land) có sử dụng sản phẩm PHGLock, ông có thể chia sẻ lý do?

- TTCLand theo đuổi triết lý kinh doanh hướng đến khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm, đem đến cho khách hàng nhiều giá trị, thông qua việc sở hữu các sản phẩm của TTC Land.

Do đó, những dự án bất động sản do Tập đoàn TTC nói chung và TTC Land nói riêng đầu tư phát triển luôn hướng đến giá trị, tiện nghi, lợi ích cao nhất cho khách hàng. Trong đó, sản phẩm PHGLock được trang bị để bảo vệ ngôi nhà an toàn hơn với nhiều tính năng vượt trội.

Với một chiếc khóa điện tử thông minh, thay cho chiếc chìa khóa cồng kềnh cổ điển bằng một chiếc thẻ từ, vân tay, mã số, hoặc chỉ cần một thiết bị điều khiển từ xa như remote, điện thoại thông minh, giúp cuộc sống của mỗi người trở nên đơn giản, tiện nghi và tính bảo mật an toàn hơn.

Khóa cửa điện tử mạ vàng đính kim cương FP7153.

- Sau khi sở hữu khóa FP7152 đính kim cương và mạ vàng, ông định lắp đặt nó ở đâu?

- Chiếc khóa điện tử này góp phần mở cánh cửa tiếp cận thế giới công nghệ với thế hệ trẻ tương lai ở những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Với tôi, sản phẩm đó không chỉ đơn thuần mang giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần to lớn. Dĩ nhiên, một sản phẩm đặc biệt sẽ được lưu giữ ở nơi đặc biệt, để nhắc tôi luôn biết trân quý hiện tại và tiếp lửa tương lai.

Ông Hoàng Tuấn Anh, CEO Công ty Vũ Trụ Xanh đưa chiếc khóa này về Việt Nam, nỗ lực đưa sản phẩm khóa thông minh đến tay người Việt với giá thấp nhất có thể. Ông triển khai rất nhiều hoạt động vì cộng đồng như tài trợ chuyên cơ đưa người hâm mộ sang Indonesia xem trận tranh 3-4 cúp Asiad 18, sắm màn hình led 500 inch phục vụ người hâm mộ quê nhà, tặng khóa điện tử và chuông cửa màn hình PHGLock cho nhiều người cùng trải nghiệm. Ông ấp ủ mong muốn tặng chuông cửa 4.0 giúp người dùng có thể nhấn chuông, trò chuyện, xem video và trao đổi trực tiếp với người ở xa, cụ thể là đưa sản phẩm ứng dụng trong hệ thống thông tin, liên lạc của bệnh viện, viện dưỡng lão. Người nhà và bệnh nhân có thể liên hệ kịp thời với đội ngũ y tế trong phòng bệnh mà không mất quá nhiều thời gian. Với mô hình này, ông kỳ vọng một y tá có thể túc trực, quản lý hàng trăm bệnh nhân một cách nhẹ nhàng hơn. "Chúng tôi không bán chiếc khóa cửa, chúng tôi giữ cho tổ ấm bạn vẹn toàn. Tôi muốn mọi nhà đều dễ dàng sở hữu một chiếc khóa điện tử bền đẹp, giá rẻ và tích hợp công nghệ 4.0. Với sản phẩm khóa điện tử mạ vàng đính kim cương, tôi có tham vọng khẳng định vị thế của thương hiệu khóa điện tử PHGLock, vừa đạt độ tinh xảo, thẩm mỹ, vừa ứng dụng thực tế và gây quỹ giúp mọi người cùng vươn lên vượt qua khó khăn", ông Hoàng Tuấn Anh nói. Ông Hoàng Tuấn Anh, CEO Công ty Vũ Trụ Xanh. Ông sẽ tiếp tục nhập sản phẩm này với số lượng giới hạn, dự kiến trích khoảng 15% lợi nhuận thu được để tiếp tục đầu tư cho các hoạt động cộng đồng. Kế hoạch chi tiết về các hoạt động này vẫn đang được xây dựng, công ty Vũ Trụ Xanh sẵn sàng tiếp nhận và hiện thực hoá dự cộng đồng hay đóng góp từ các cá nhân, tổ chức gần xa. Ông hướng đến những hoạt động về giáo dục, y tế, kết nối cộng đồng như đồng hành cùng người hâm mộ trong các giải thi đấu thể thao, đặc biệt là bóng đá.

An Phạm