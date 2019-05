90% sản phẩm mở bán đợt đầu đã có chủ nhờ vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ, tiện ích và quy hoạch bài bản, theo chủ đầu tư.

Là dự án mở đầu cho chiến lược thâm nhập thị trường miền Bắc của chủ đầu tư Him Lam, Him Lam Green Park được chú trọng từ khâu thiết kế, triển khai đến vận hành. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.600 tỷ đồng.

Theo ông Trần Công Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Him Lam, ngay trong đợt mở bán đầu tiên vào tháng 1/2019, 90% sản phẩm công bố đợt đầu đã giao dịch thành công. Nhiều khách hàng đang chờ đợi đợt mở bán tiếp theo để có cơ hội gia nhập cộng đồng cư dân tại đây.

"Yếu tố tạo nên hấp lực của dự án này đến từ vị trí đắc địa; hạ tầng đồng bộ, tiện ích vượt trội, quy hoạch bài bản, cấp sổ đỏ lâu dài và được đầu tư phát triển bởi đơn vị hàng đầu Việt Nam", ông Lâm nhấn mạnh.

Với kinh nghiệm đầu tư, xây dựng hơn 70 dự án nhà ở, khu đô thị mới, Him Lam kỳ vọng Him Lam Green Park sẽ trở thành một khu đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của con người Kinh Bắc. Đây sẽ là khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi của cả người dân địa phương lẫn các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại đây.

Him Lam Green Park là dự án tâm huyết của chủ đầu tư Him Lam.

Được xây dựng trên quy mô 26,8ha đất tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Him Lam Green Park nằm trên trục hành lang cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hạ Long và trục phát triển Hà Nội. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển tới sân bay Nội Bài, các thành phố lân cận cũng như trung tâm công nghiệp phía Bắc.

Dự án cung cấp ra thị trường 666 sản phẩm nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 căn hộ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dành phần lớn quỹ đất để phát triển không gian xanh, kết nối hài hòa với chuỗi hệ thống 40 tiện ích hiện đại.

Điểm nhấn của dự án là khu công viên chủ đề, sân khấu ngoài trời và sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân thể thao, sân tennis... phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Tại đây, Him Lam còn xây dựng cơ sở chăm sóc y tế rộng tới 0,8 ha cùng hệ thống trường liên cấp từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở, đi kèm những hạng mục phục vụ cư dân nhí như thư viện các cấp, sân chơi trẻ em.

Him Lam Green Park sở hữu hơn 40 tiện ích phục vụ mọi lứa tuổi.

Không chỉ là nơi an cư, chủ đầu tư còn kỳ vọng Him Lam Green Park sẽ là kênh đầu tư sinh lời hiệu quả, nhất là khi nhu cầu về nhà ở chất lượng cao của các chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp... tại Bắc Ninh ngày càng tăng.

Hiện, Bắc Ninh có 15 khu công nghiệp tập trung, một khu công nghệ thông tin, hơn 30 cụm công nghiệp với hơn 1.200 dự án FDI. Nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới đã hiện diện tại đây như Samsung (Hàn Quốc), Microsoft và PepsiCo (Hoa Kỳ), Canon (Nhật Bản), Foxxcon (Đài Loan), ABB (Thuỵ Điển), Ariston (Italia)... Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam là Vinamik, Vinasoy, Kinh Đô... cũng có mặt tại đây, kéo theo lượng lớn lao động trong và ngoài nước.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Bắc Ninh đang có gần 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, hơn một triệu công nhân kỹ thuật cao, chuyên gia, kỹ sư trong nước. Cùng với sự gia tăng của nguồn vốn FDI, lượng lao động này cũng ngày càng lớn, trong đó, phần lớn có nhu cầu thuê nhà tại trung tâm thành phố Bắc Ninh.

"Với tiện ích đầy đủ, thiết kế và triển khai bài bản, dự án Him Lam Green Park đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư cũng như đầu tư sinh lời. Trong thời gian tới, dự án sẽ ngày càng thu hút nhà đầu tư", đại diện Him Lam nhấn mạnh.

Tâm Anh