Lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 7/2015, "Carmudi - Chợ săn xe" thu hút đông đảo quan khách với hàng trăm đầu xe được trưng bày. Năm nay, sự kiện được tổ chức vào ngày 23-24/7 tại Hà Nội và 30-31/7 tại TP HCM với nhiều phân khúc xe và thương hiệu đa dạng.

Nắm bắt được nhu cầu mua, bán xe cũ ngày càng tăng cao, Carmudi Việt Nam tổ chức "Chợ săn xe" ngoài trời để người mua có thể tìm hiểu kỹ lưỡng về chất lượng, giá cả, nguồn gốc, tránh rủi ro khi mua xe cũ. Ngoài việc tìm hiểu thông tin mua bán trên các website và lắng nghe lời khuyên từ các diễn đàn xe uy tín, đến với "Carmudi - Chợ săn xe 2016", người mua xe sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau. Người bán cũng có địa điểm thuận lợi để thanh lý xe.

Chợ xe đã qua sử dụng ngoài trời.

Tại "Carmudi - Chợ săn xe 2016", khách tham quan có thể lựa chọn hàng trăm loại xe khác nhau, từ xe bình dân cho đến xe sang trọng thuộc đủ các thương hiệu. Bạn có thể thoải mái tìm hiểu, so sánh và "ngã giá" với người bán. Không giống với các chợ xe ngoài trời khác, những xe trưng bày tại "Carmudi - Chợ săn xe 2016" đã trải qua quá trình đăng ký và kiểm duyệt nghiêm ngặt. Là sàn giao dịch hoạt động chuyên biệt về mua bán trao đổi xe cũ, Carmudi đảm bảo những chiếc xe được bày bán tại đây có nguồn gốc minh bạch, chính chủ với các thông tin về xe chính xác, rõ ràng. Người mua xe có thể thoải mái thăm quan và lựa xe mà không cần lo lắng về chất lượng và nguồn gốc.

Bên cạnh các mẫu xe cũ được bày bán, sự kiện còn có hàng loạt mẫu xe mới được trưng bày. Khách tham quan sẽ có dịp chiêm ngưỡng, khám phá các thiết kế mới và lái thử chiếc xe yêu thích. Khách hàng mua xe tại sự kiện sẽ được hưởng chiết khấu lớn lên đến 70 triệu đồng từ các đại lý.

Chợ săn xe của Carmudi được xem là "phiên chợ" ngoài trời hiện đại và uy tín, giúp người mua và người bán nhanh chóng đạt được mục đích giao dịch xe. Bạn có thể đăng ký thông tin cá nhân, cung cấp thông tin chiếc xe muốn mua trên website: www.chosanxe.com.vn, nhân viên Carmudi sẽ hỗ trợ để tìm kiếm và gợi ý những chiếc xe phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Săn những chiếc xe cũ chính chủ ở chợ săn xe Carmudi.

Sự kiện được tổ chức tại 2 địa điểm:

Tại Hà Nội: 9h - 18h ngày 23 - 24/7 tại Nhà văn hóa quận Thanh Xuân, 166 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân.

Tại TP HCM: 9h - 18h ngày 30 - 31/7 tại Đại học Bách Khoa TP HCM, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10.

Tại đây, người mua xe có thể an tâm khi thực hiện các giao dịch mua bán, bởi Carmudi có mối quan hệ đối tác với hơn 600 đại lý xe chính hãng trên toàn quốc. Không phải qua trung gian, các giao dịch mua bán sẽ diễn ra trực tiếp tại chợ săn xe một cách công khai và minh bạch. Sự kiện quy tụ những đại lý xe uy tín như Chevrolet Sài Gòn, Volkswagen Sài Gòn, Hyundai Ngọc An; Chevrolet Hà Nội, An Do Ford, Huyndai Giải Phóng, Ssangyong Thăng Long...

Ngoài ra, Carmudi kết hợp cùng các đơn vị cho vay mua xe trả góp như Ngân hàng UOB, Mirae Asset Finance Việt Nam, mang đến nhiều chính sách ưu đãi cho người mua xe. Khách hàng muốn mua xe tại "chợ săn xe Carmudi" nhưng chưa tích cóp đủ tiền sẽ được ngân hàng UOB cho vay đến 80% giá trị xe với lãi suất 5,8%. Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng và giải ngân nhanh.

Carmudi - sàn giao dịch xe trực tuyến uy tín tại Việt Nam đang thu hút hàng nghìn người đăng ký mua bán xe mỗi ngày. Bên cạnh đó, Carmudi còn tổ chức "chợ săn xe offline" để giúp người bán và người mua trực tiếp gặp gỡ và thực hiện các giao dịch mua bán xe. Tại đây, người mua xe cũ sẽ có nhiều lựa chọn phong phú. Người bán sẽ tiếp cận với hàng nghìn khách hàng tiềm năng và nhanh chóng bán được xe. Dễ dàng so sánh, mua bán nhanh, giao dịch uy tín và không phải mất quá nhiều thời gian tìm kiếm là những lợi ích mà Carmudi - Chợ săn xe 2016 mang đến cho người tham gia.

(Nguồn: Carmudi)