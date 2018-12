Quỹ đất có hạn, nằm ngay sát bờ vịnh, những dự án bất động sản ở khu vực Bến Đoan, Hạ Long như khu nghỉ dưỡng Best Western Premier Sapphire Ha Long hưởng lợi thế một mặt hướng vịnh, một bên tựa núi.

Khu nghỉ dưỡng Best Western Premier Sapphire Ha Long hưởng lợi thế một mặt hướng vịnh, một bên tựa núi.

Khu căn hộ nghỉ dưỡng đắt giá bên bờ Vịnh

Theo quy hoạch mới của thành phố Hạ Long về việc hình thành cụm đô thị xung quanh vịnh Cửa Lục, Hòn Gai đã chính thức tham gia vào "cuộc đua" trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với khu vực Bến Đoan. Nơi đây được giới chuyên gia nhận định là vị trí "vàng" để phát triển xu hướng nghỉ dưỡng mới: không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp bên bờ vịnh tại trung tâm kết nối du lịch, giải trí.

Toạ lạc tại số 1 đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, Best Western Premier Sapphire Ha Long được giới đầu tư coi là tâm điểm nghỉ dưỡng của Hòn Gai và toàn thành phố. Từ ban công căn hộ, du khách có thể ngắm toàn bộ vẻ đẹp của các điểm du lịch nổi tiếng như Vòng quay mặt trời, cầu Bãi Cháy, cáp treo Nữ Hoàng. 360 độ quanh dự án đều là những cảnh quan đẹp mang đến trải nghiệm thú vị cho kỳ nghỉ dưỡng: toàn cảnh vịnh thiên đường, núi Bài Thơ, khu nhà phố thương mại Dragon Bay đẳng cấp, thành phố về đêm...

Hệ thống hạ tầng đồng bộ

Cùng với làn sóng phát triển du lịch, Hạ Long đang lần lượt đón các công trình giao thông tầm cỡ giúp thay đổi diện mạo thành phố. Tròn 4 năm tổ chức thi công, đến nay tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đã thông xe vào ngày 1/9. Việc kết nối đi các tỉnh thành, đặc biệt Hà Nội đã giảm xuống còn 130km, chỉ 1,5 giờ thay vì 3,5 giờ như trước đây. Quãng đường từ Hạ Long đi Hải Phòng được rút ngắn chỉ còn 25km thay vì 75km, tương đương 30 phút di chuyển. Đường cao tốc Vân Đồn - Hạ Long và Vân Đồn - Móng Cái, sân Bay Vân Đồn cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng cuối năm 2018.

Toạ lạc tại vị trí "vàng" của Hòn Gai, Best Western Premier Sapphire Ha Long hưởng trọn lợi thế hạ tầng của thành phố.

Điểm nhấn hạ tầng của thành phố trong năm qua là công trình hầm Cửa Lục, công trình giao thông cấp đặc biệt của tỉnh, nhằm giảm tải cho cầu Bãi Cháy, tăng cường kết nối giao thông hai khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy chỉ trong 3 phút di chuyển (tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng). Điểm đầu tuyến nằm trên đường Hạ Long, điểm cuối kết nối vào đường ven biển khu vực Vinhomes Dragon Bay, ngay khu vực dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Từ dự án, du khách dễ dàng kết nối tới các khu du lịch, trung tâm văn hoá, kinh tế của thành phố Hạ Long như trung tâm thương mại Vincom, sân golf chuẩn quốc tế FLC, khu du lịch Sun World Hạ Long Park...

Tiềm năng sinh lời

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư Dojiland, quy hoạch của dự án được thay đổi với mục đích nâng tầm chất lượng sản phẩm, cắt giảm mật độ xây dựng với 4 tòa cao tầng trước mặt Best Western Premier Sapphire Ha Long và The Sapphire Residence. Điều này nhằm mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ấn tượng với tầm nhìn toàn cảnh hướng thẳng Vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án cũng cân nhắc trong việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhằm đảm bảo trải nghiệm cho du khách và cơ hội sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư.

Bắt tay cùng đơn vị vận hành 5 sao danh tiếng Best Western Premier, Dojiland cam kết sinh lời cho Best Western Premier Sapphire Ha Long tới 10% một năm.

Chinh phục những thị trường khó tính như Thái Lan, Nhật Bản, Phillipine, Best Western là thương hiệu đã quen thuộc với các du khách quan tâm đến những khu du lịch nổi tiếng châu Á. Là thương hiệu quản lý khách sạn cao cấp nhất của Best Western, Best Western Premier (BWP) có những tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn đối tác để đảm bảo chất lượng của tiêu chuẩn dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú.

Tại Việt Nam, hệ thống khách sạn mang thương hiệu Best Western Premier đều kinh doanh tốt với nguồn khách ổn định và công suất phòng cao, như Best Western Premier Nha Trang Plaza, Best Western Premier Saigon Kenton, Best Western Premier Sonasea Phú Quốc... "Việc ký kết hợp tác với BWP - Top 10 thương hiệu khách sạn thế giới là một trong những bằng chứng tin cậy cho cam kết sinh lời vững chắc lên tới 10% một năm từ Dojiland", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, dự án có hệ thống pháp lý rõ ràng, quyền sở hữu vĩnh viễn, mang đến cơ hội sở hữu lâu dài.

Thế Đan