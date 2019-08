Khu nghỉ dưỡng phức hợp của Đạt Gia tại Bình Châu, Vũng Tàu có vị trí tốt, giao thông thuận tiện, thiên nhiên trù phú và tiện ích đa dạng.

Vị trí đắc địa

Tọa lạc trên cung đường ven biển Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi được mệnh danh là một trong những "thủ phủ resort" đẹp nhất phía Nam, Lagoona Bình Châu sở hữu những lợi thế thu hút nhà đầu tư và du khách.

Cách TP HCM chỉ hơn hai giờ lái xe, dự án sở hữu lợi thế lớn của bất động sản ven biển. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu là lựa chọn hàng đầu của cư dân và du khách từ TP HCM khi cần tìm đến một địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển hay phải lên kế hoạch trước.

Phối cảnh khu nghỉ dưỡng phức hợp Lagoona Bình Châu tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hạ tầng giao thông

Lagoona Bình Châu thừa hưởng hạ tầng giao thông phát triển của địa phương. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian gần đây có nhiều công trình giao thông trọng điểm, trong đó có sân bay quốc tế Long Thành, Quốc lộ 51 kết nối Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 25.000 tỷ, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á... Khi các công trình này lần lượt đi vào hoạt động sẽ là bệ phóng đưa giá trị bất động sản của khu vực tăng trưởng mạnh mẽ.

Vài năm gần đây, sự xuất hiện của nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn như The Grand Ho Tram trị giá 4 tỷ USD, biệt thự mặt tiền biển Melia At The Hamptons, đại đô thị giải trí và nghỉ dưỡng Novaworld Ho Tram, khu nghỉ dưỡng Lagoona Bình Châu... đã góp phần khiến thị trường bất động sản tại khu vực Long Hải - Hồ Tràm - Bình Châu càng thêm sôi động.

Dự án có quy hoạch thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên với chuỗi tiện ích đan cài hài hòa vào mảng xanh tự nhiên hiện hữu.

Thiên nhiên trù phú, nguyên sơ

Thiết kế của dự án nghỉ dưỡng Lagoona Bình Châu lấy cảm hứng từ nét đẹp thiên nhiên nguyên sơ của vùng ven biển Bình Châu, Xuyên Mộc. Mỗi căn villa, shop villa chăm chút thiết kế đến từng đường nét, tôn trọng kiến trúc văn hóa địa phương, nổi bật giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Đường bờ biển dài, không gian xanh tươi hài hòa giữa cảnh quan biển hồ, cồn cát, vịnh đầm đặc sắc tại Bình Châu đem đến cảm giác an yên, thư giãn, phục hồi năng lượng cho bất cứ ai ghé thăm. Thừa hưởng lợi thế này, các căn villa, shop villa Lagoona Bình Châu không chỉ có ý nghĩa về mặt đầu tư mà còn là "ngôi nhà thứ hai" ven biển dành cho mọi gia đình.

Tiện ích nội khu đẳng cấp, ngoại khu đa dạng

Ngoài yếu tố về thiên nhiên, những second home nổi bật thường đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho gia chủ thông qua các tiện ích nội khu hoàn chỉnh và xứng tầm. Thấu hiểu nhu cầu đó, chủ đầu tư Đạt Gia chú trọng phát triển nhiều hạng mục công trình tiện ích cao cấp theo chuẩn 5 sao nhằm đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tốt nhất cho cư dân và du khách.

Chủ nhân nhà nghỉ dưỡng Lagoona Bình Châu có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần đáng nhớ với hệ thống nhà hàng, cafe bar - gallery, khu giải trí biển pop-up beach resort, spa thời thượng, khu vui chơi ngoài trời, khu chèo thuyền kayak, quảng trường nước, bể bơi bốn mùa... Bên cạnh đó là những trải nghiệm nâng tầm cảm xúc với nhiều tiện ích ngoại khu độc đáo gồm casino The Grand Ho Tram, sân golf The Bluffs, suối nước nóng Bình Châu, rừng bảo tồn thiên nhiên... khiến kỳ nghỉ cùng gia đình trở nên thú vị và đáng nhớ.

Lagoona Bình Châu Integrated Resort do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia đầu tư, phân phối độc quyền bởi Thủ Thiêm Real.

Tiềm năng sinh lời vượt trội

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2018 toàn tỉnh đón tới 13,5 triệu khách du lịch, trong đó có 3,1 triệu khách lưu trú, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó số liệu của Cục Thống kê cho thấy tính đến năm 2018 địa phương này chỉ có khoảng 1.848 phòng khách sạn 5 sao, một con số khiêm tốn so với các địa phương Nha Trang (6.578 phòng), Đà Nẵng (2.789 phòng).

Với mục tiêu đón 8,6 triệu khách vào năm 2025, ước tính Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cần thêm khoảng 4.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao. Do đó, đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu ngay từ bây giờ được xem là bước đi tiên phong đem đến tiềm năng sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư.

Nằm giữa một "miền đất hứa" giàu tiềm năng, Lagoona Bình Châu Integrated Resort ra mắt thị trường với tổng quy mô 27,5ha, gồm hai phân khu chính là Premier Village (10,12ha) và Luxury Villas & Resort (17,37ha). Thừa hưởng những thế mạnh về vị trí, thiên nhiên, tiện ích đẳng cấp, 169 căn shop villa, billa thuộc phân khu Premier Village hứa hẹn trở thành tài sản đầu tư bền vững, giá trị sinh lời tăng dần theo thời gian khi quỹ đất ven biển ngày càng hạn hẹp.

Dự kiến cuối năm nay chủ đầu tư Đạt Gia sẽ mở bán 135 căn villa, shop villa thuộc phân khu Premier Village, bàn giao hoàn chỉnh cho khách hàng vào quý IV/2020.

