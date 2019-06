Khí hậu trong lành, phong cảnh đẹp và nhiều di sản kiến trúc khiến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Lạt hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

Du lịch phát triển nhờ thiên nhiên ưu đãi

Ở độ cao 1.500m so với mực nước biển với núi rừng bao quanh, Đà Lạt có khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Lịch sử phát triển đô thị hơn một thế kỷ để lại cho thành phố nhiều di sản kiến trúc, cảnh quan giá trị, được ví như bảo tàng kiến trúc châu Âu thế kỷ XX.

Tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú giúp Đà Lạt trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm viếng và nghỉ dưỡng. Nơi đây còn là trung tâm giáo dục và nghiên cứu khoa học, một thành phố đa dạng về tôn giáo với sự hiện diện của hàng trăm ngôi chùa, nhà thờ, tu viện, vùng nông nghiệp trù phú đặc biệt với những sản phẩm rau và hoa.

Nhờ khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và di sản kiến trúc phong phú, thành phố thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2018, khách du lịch đến địa phương ước đạt 6,5 triệu lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 485.000 lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2017. Khách lưu trú ước đạt 4,4 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017, ngày lưu trú bình quân 2,2 ngày.

Phối cảnh dự án đất nền biệt thự Haya Home Đà Lạt.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện

Hệ thống giao thông kết nối với TP HCM đang trong quá trình đầu tư nâng cấp khang trang trong nhiều năm qua. Trong tương lai gần, tuyến cao tốc Dầu Giây - Bảo Lộc - Liên Khương hoàn thành sẽ mở cánh cửa cho Đà Lạt dễ dàng kết nối với TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ hơn nữa.

Những tuyến đường kết nối với Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu cũng đã và đang được mở rộng hoàn thiện tạo điều kiện di chuyển nhanh chóng giữa các địa phương. Tứ giác này không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thương mà còn là một tuyến du lịch kết nối các sản phẩm du lịch đặc trưng của rừng và biển, với Đà Lạt sở hữu lợi thế khác biệt so với ba thành phố biển.

Bên cạnh đó, sân bay Liên Khương trở thành sân bay quốc tế đã phá vỡ thế "cô độc" của Đà Lạt trên bản đồ hàng không, tạo điều kiện thu hút du khách du lịch, nhất là khách quốc tế.

Cộng hưởng với sự phát triển của hạ tầng, lượng khách du lịch liên lục tăng, các chính sách khuyến khích của tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến khích nhà đầu tư khắp cả nước đổ vốn về Đà Lạt.

Ảnh phối cảnh một góc quang cảnh thiên nhiên nhìn từ dự án Haya Home Đà Lạt.

Tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng Đà Lạt

Thị trường bất động sản Đà Lạt phát triển sôi động những năm gần đây. Riêng phân khúc đất nền, nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng được nhiều người mua từ TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... đến thành phố hoa lựa chọn.

Bà Nguyễn Thị Ái Nhi từ TP HCM cho biết bà đang tìm hiểu mua đất nền biệt thự nghỉ dưỡng kiểu Nhật trong dự án Haya Home Đà Lạt do Phú Vinh Group đầu tư vì muốn rời phố thị ồn ào để tìm đến nơi yên bình hơn để nghỉ dưỡng.

"Tôi muốn tìm không gian sống thoải mải, tránh xa ồn ào, kẹt xe, ngập nước. nên đã chọn mua nền biệt thự trong dự án tại Đà Lạt để tự tưởng cho bản thân và gia đình không gian thoáng đãng, giải tỏa áp lực công việc", bà chia sẻ.

Haya Home Đà Lạt có tổng diện tích 1.510m2 gồm 4 nền biệt thự và một nền xây khối khách sạn. Dự án tọa lạc tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Diện tích biệt thự từ 200m2, giá từ 20 triệu đồng một m2.

Minh Anh