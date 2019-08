Dự án khu đô thị do Sun Group triển khai tại Nam Phú Quốc phù hợp vừa ở, vừa kinh doanh du lịch, phục vụ khách quốc tế.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang mới đây, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư lớn, uy tín trong việc góp phần thay đổi mạnh mẽ diện mạo Phú Quốc. Theo Bộ trưởng, sự phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc trong thời gian qua nhờ có động lực từ các nhà đầu tư. Sự hiện diện từ sớm của những ông lớn có tầm nhìn cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đảo Ngọc trong thời gian tới.

Nếu như trước đây Phú Quốc chỉ có một vài địa điểm tham quan, vui chơi như bãi Sao, thị trấn Dương Đông, nhà lao Cây Dừa, Suối Tranh... thì nay với sự đầu tư của các tập đoàn như Sun Group, sản phẩm du lịch của đảo Ngọc đã phát triển phong phú, đa dạng loại hình, góp phần lớn trong việc thu hút du khách quốc tế.

Hình ảnh lộng lẫy của đám cưới tỷ phú Ấn Độ diễn ra tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tháng 3/2019.

Trong tháng 8 có gần 465.000 lượt khách đến Phú Quốc, tăng 4,3% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế hơn 44.800 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ. Phần lớn trong số đó đều ít nhất một lần tới Nam đảo để trải nghiệm kỷ lục thế giới cáp treo Hòn Thơm hay những "kiệt tác độc bản" của ông hoàng resort Bill Bensley.

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tầm cỡ do Sun Group làm chủ đầu tư đã trở thành điểm đến sang trọng và thu hút tương tác trên mạng xã hội khi đông đảo du khách tới vui chơi, nghỉ dưỡng và khoe trải nghiệm trên mạng.

Mới đây nhất, giữa tháng 8, hoạt náo viên Hàn Quốc Kim Yeon Jeong với gần 100.000 lượt theo dõi trên Instagram đã dành nhiều ngày thư giãn tại khu nghỉ dưỡng hai mặt biển Premier Village Phu Quoc Resort (mũi Ông Đội, Phú Quốc). Trước đó, tỷ phú người Anh - ông chủ đội bóng Tottenham Hotspurs đã đến Phú Quốc trên du thuyền 150 triệu USD. Đầu năm 2019, thế giới cặp đôi tỷ phú Ấn Độ đã tổ chức lễ cưới triệu USD tại khu nghỉ dưỡng sang trọng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Tiếp nối bức tranh nghỉ dưỡng, giải trí đầy sắc màu ở Nam Phú Quốc, khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi hứa hẹn tiếp tục tạo sức hút trên thị trường.

Phối cảnh dãy phố của Sun Grand City New An Thoi.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng, Sun Grand City New An Thoi là khu đô thị với các căn nhà phố, hệ thống công viên, tiện ích, cảnh quan thiết kế theo tinh thần thời thượng, hiện đại, nhiều sắc màu nhưng vẫn đậm dấu ấn địa phương. Tại đây, cư dân có cơ hội thụ hưởng không gian sống văn minh, an ninh đảm bảo.

Những không gian sinh hoạt cộng đồng như công viên, thảm thực vật phong phú, sân chơi thể thao, khu vực định hướng phát triển trường học, cơ sở y tế... được đan cài trong các dãy phố để mọi tiện ích đều liền kề ngay cửa nhà.

Dự án còn có quy hoạch hạ tầng bài bản với đại lộ lớn, vỉa hè thoáng rộng thuận tiện để kinh doanh thương mại. Sở hữu vị trí trung tâm Nam đảo, Sun Grand City New An Thoi dễ dàng đón trọn dòng khách tới trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Natural Park, hay "thị trấn" bên bờ biển Sun Premier Village Primavera...

Phối cảnh cho thấy thiết kế đề cao không gian mở, tạo cảm giác thư giãn, tại khu đô thị.

Cư dân khu đô thị cũng có thể khéo léo kết hợp sản phẩm du lịch thủ công tinh xảo, mang đậm màu sắc bản địa cùng những dịch vụ lưu trú, homestay trải nghiệm văn hóa địa phương, để tăng thu hút khách. Từ đó, kinh doanh du lịch tại Sun Grand City New An Thoi có thể hưởng lợi lớn từ cả ba nguồn khách: cư dân chính khu đô thị, người dân Phú Quốc và dòng khách du lịch đổ về Nam đảo.

Nhờ sở hữu quyền sử dụng đất dài hạn tại Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi là sự kết hợp giữa những tiêu chuẩn của khu đô thị hạ tầng đồng bộ, tiện ích phong phú, an ninh đảm bảo với những thế mạnh kết nối quần thể, du lịch biển đảo. Dự án hứa hẹn mang đến cuộc sống viên mãn cho cư dân và những nhà đầu tư nhạy bén.

Minh Anh