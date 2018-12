Tiềm năng lớn từ phát triển du lịch

Theo các chuyên gia, cuối năm 2017, bất động sản nghỉ dưỡng ở những khu vực được quy hoạch lên đặc khu như Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong thu hút lượng lớn dòng tiền của nhà đầu tư. Đến cuối năm 2018, thị trường lại chứng kiến một xu hướng mới với sự xuất hiện của những thị trường chưa được khai thác.

Theo báo cáo của Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh, 10 tháng năm 2018, ước tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 10,7 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt trên 4 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Năm 2018, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 12 triệu lượt du khách. Để đạt mục tiêu này, những tháng cuối năm, ngành Du lịch tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, xây dựng đa dạng các sản phẩm, quảng bá, xúc tiến du lịch, nhằm thu hút du khách đến với Quảng Ninh.

Du lịch Quảng Ninh đang có những tín hiệu tăng trưởng tốt.

Theo các chuyên gia bất động sản, sự phát triển này một phần đến từ việc Nhà nước đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn cũng đóng góp với những dự án ngàn tỷ. Nhờ đó, Hạ Long được nhận định là thị trường nghỉ dưỡng tiềm năng, đem lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tiên phong.

Nắm bắt được xu hướng trên, Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng đã xúc tiến dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View tại Hạ Long. Lý giải tại sao chọn Hạ Long là nơi đầu tư trong giai đoạn này, chủ đầu tư cho biết, đây là một thành phố du lịch sầm uất tại khu vực phía Bắc với những dự án đầu tư mới, các chương trình sự kiện, lễ hội đầy màu sắc thu hút du khách 4 mùa trong năm.

Những kết quả tích cực của du lịch Hạ Long là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như thời tiết thuận lợi, không có mưa bão, công tác quảng bá, truyền thông tích cực. Các sản phẩm dịch vụ du lịch tại đây cũng được đa dạng hóa để hút khách quanh năm.

Cơ hội sinh lời từ mô hình căn hộ du lịch nghỉ dưỡng

Theo chủ đầu tư, dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View được giám sát xây dựng, hoàn thiện theo tiêu chuẩn hướng dẫn và quy định của Wyndham - một trong những thương hiệu khách sạn đắt giá trên thế giới cùng Accor, Hilton, Marriott, Intercontinental...

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hồng Quân cùng chủ đầu tư mong muốn khi hoàn thành, với những ưu thế và tiện ích hiện đại, đây không chỉ tạo cơ hội đầu tư, mà sẽ góp phần nâng cao chất lượng phát triển du lịch của thành phố Hạ Long.

Một trong những điểm nổi bật của dự án Ramada by Wyndha Hạ Long Bay View là tầm nhìn 360 độ, bể bơi nước tràn, vườn thượng uyển tầng 31, skybar tầng 34, khu tiện ích đang cấp tầng dịch vụ thu trọn Vịnh Hạ Long, Vịnh Cửa Lục và toàn thành phố.

Du khách khi nghỉ dưỡng cũng sẽ được tận hưởng những tiện ích cao cấp. Chủ đầu tư cho biết, Ramada by Wyndham Ha Long View là dự án theo mô hình căn hộ khách sạn, với thiết kế dạng căn hộ nhưng bố trí, nội thất theo tiêu chuẩn khách sạn hạng sang - một hình thức bất động sản cao cấp hiện nay.

Đón xu thế du lịch nhóm

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án Hồng Quân, Ramada by Wyndham Ha Long View là căn hộ dịch vụ có những tiện nghi hiện đại như TV, máy lạnh, giường, tủ. Tại đây còn cung cấp các dịch vụ như gym, spa, nhà hàng. Với diện tích rộng, căn hộ được phân chia các phòng như phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp tiện lợi và khoa học. Qua đó, các không gian nghỉ ngơi, nấu nướng và sinh hoạt có sự tách biệt, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cần thiết và không gian chung ấm cúng.

Các căn hộ được thiết kế 2 đến 3 phòng ngủ, phục vụ mọi nhu cầu linh hoạt của nhóm gia đình, du khách nhóm trẻ, nhóm chuyên gia công tác dài hạn.

Căn hộ dịch vụ có những tiện nghi như một khách sạn hiện đại.

Ramada By Wyndham Ha Long Bay View sử hữu tầm nhìn thoáng đãng, thu trọn Vịnh Hạ Long, Vịnh Cửa lục và cảnh quan xanh trong mọi góc nhìn giúp thư thái tinh thần.

Tuy nhắm vào phân khúc căn hộ khách sạn, chủ đầu tư cho biết chủ sở hữu vẫn có thể linh hoạt trong việc tự khai thác kinh doanh hoặc ủy quyền cho đơn vị quản lý, khai thác, vận hành hay phục vụ nhu cầu của gia đình.

Ngoài ra, khách hàng sở hữu Ramada By Wyndham Ha Long Bay View còn có cơ hội tham gia vào Câu lạc bộ chia sẻ kỳ nghỉ của Tập đoàn Wyndham lớn trên toàn cầu với thời hạn lên đến 45 năm.

Chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư

Ramada By Wyndham Hạ Long Bay View hiện được chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi. Theo đó, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ. Trong đó, chủ đầu tư Lạc Hồng sẽ hỗ trợ lãi suất cho khách hàng là 65% với mức 0% đến khi bàn giao căn hộ, hoặc chiết khấu 6,5% giá trị căn hộ khách không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất.

Chủ đầu tư tính toán, với chính sách linh hoạt này, khách hàng chỉ cần bỏ ra 30% giá trị căn hộ là đã trở thành chủ sở hữu của một bất động sản hạng sang tại thành phố biển Hạ Long. Với 600 triệu đầu tư ban đầu tương ứng 30% giá trị căn hộ, khách hàng đã có thể toàn quyền sở hữu căn hộ đầy đủ nội thất tiêu chuẩn 5 sao để nghỉ dưỡng, ủy thác để sinh lời ngay khi dự án được bàn giao từ giữa năm 2019.

Theo đại diện dự án, Ramada By Wyndham Hạ Long Bay View cũng sẽ cấp sổ đỏ vĩnh viễn cho chủ sở hữu.

Ramada By Wyndham Hạ Long Bay View hiện được chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi.

Chủ đầu tư khẳng định, sự hợp tác của thương hiệu Ramada by Wyndham và đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư và phát triển Hồng Quân sẽ đem đến giải pháp khác biệt trong vận hành và khai thác dự án. Qua đó, các nhà đầu tư được đảm bảo về lợi nhuận cũng như đáp ứng chất lượng cuộc sống cho khách hàng sử dụng căn hộ để ở.

"Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của thành phố biển Hạ Long, năm 2019, Wyndham Hạ Long Bay View sẽ trở thành công trình trọng điểm thu hút đông đảo du khách đến lưu trú, thưởng ngoạn. Đây cũng là cơ hội đầu tư mang lại giá trị sinh lời tốt cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Phạm Vân