Ra mắt trong thời điểm nhiều công trình lớn như cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai sắp khánh thành, bất động sản và du lịch Hạ Long là tâm điểm hút giới nhà đầu tư.

Dự án nghỉ dưỡng hiếm hoi sở hữu vĩnh viễn

Theo báo cáo tình hình giao dịch bất động sản quý hai và 6 tháng đầu năm 2018 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong quý một, Hạ Long không ghi nhận dự án condotel mới nào được chào bán.

Trên bức tranh tổng quan của bất động sản nghỉ dưỡng, lượng tiêu thụ condotel đang có dấu hiệu chững lại do bài toán pháp lý chưa có lời giải.

Best Western Premier Sapphire Ha Long thỏa "cơn khát" sổ đỏ cho các nhà đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng.

Là một trong những dự án nghỉ dưỡng hiếm hoi ra mắt cuối năm 2018, Best Western Premier Sapphire Ha Long của DojiLand thu hút nhờ chủ đầu tư cam kết thông tin pháp lý minh bạch, sổ đỏ lâu dài.

Dự án không những gỡ bỏ nút thắt pháp lý, mà còn gây ấn tượng bởi nhiều giá trị khác biệt. Bên cạnh công năng nghỉ dưỡng, Best Western Premier Sapphire Ha Long cũng là nơi an cư cho gia chủ.

Theo đó, chủ đầu tư cam kết người sở hữu dễ dàng chuyển nhượng khi có nhu cầu hoặc giữ như tài sản bảo toàn giá trị theo thời gian. Ở góc độ đầu tư, đây cũng là đòn bẩy tài chính vì có thể thế chấp vay vốn ngân hàng với định giá cao.

Best Western là cái tên xa lạ với thị trường bất động sản miền Bắc, nhưng với thị trường miền Nam, châu Á hay thế giới, Best Western được coi là biểu tượng cho năng lực quản lý và vận hành khách sạn của Mỹ.

Là thương hiệu cao cấp nhất thuộc tập đoàn quản lý khách sạn Best Western top 10 thế giới, Best Western Premier mang đến tiêu chuẩn quản lý vận hành và dịch vụ 5 sao quốc tế. Best Western Premier là bảo chứng cho hoạt động kinh doanh của các dự án tại Việt Nam như Best Western Premier Nha Trang Plaza, Best Western Premier Saigon Kenton...

Best Western Premier Sapphire Ha Long dành 70% diện tích cho tiện ích ngoài trời và không gian xanh.

Best Western Premier có tiêu chuẩn khắt khe trong lựa chọn đối tác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú. Theo đó, những ưu điểm như vị trí đắt giá bên vịnh biển, cạnh tâm điểm Hòn Gai, chủ đầu tư uy tín, tài chính vững mạnh là lý do Best Western bắt tay với DojiLand thực hiện dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Bài toán tài chính hấp dẫn

Theo đại diện sàn giao dịch MG Land, phần lớn khách hàng tìm hiểu dự án do hành lang pháp lý và tên tuổi của Best Western Primer. Bên cạnh đó, cam kết hấp dẫn từ chủ đầu tư là yếu tố then chốt khiến họ quyết định xuống tiền.

Dù mới tham gia thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, DojiLand hưởng nhiều lợi thế từ tập đoàn vàng bạc đá quý Doji. Năm 2017, Doji đạt tổng doanh thu gần 50.000 tỷ đồng. Mức tăng trưởng doanh thu giúp tập đoàn 8 năm liên tiếp đạt Top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (từ 2010 - 2017).

Dự kiến chỉ sau hơn 9 năm, nhà đầu tư đã hoàn vốn và căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn vận hành 5 sao ngay sát Vịnh kỳ quan vẫn tiếp tục sinh lời.

Best Western Premier Sapphire Ha Long công bố chính sách chia sẻ lợi nhuận 85%, cam kết lợi nhuận tối thiểu 10% giá trị căn hộ mỗi năm cho 5 năm đầu tiên. "Như vậy, sau 5 năm, các nhà đầu tư có thể thu hồi 50% vốn và tiếp tục hưởng mức sinh lời dài hạn", chủ đầu tư chia sẻ.

Dự án hiện đang áp dụng chính sách chiết khấu 25% giá bán căn hộ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, kinh phí bảo trì) tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán, với trường hợp không nhận thu nhập cam kết trong ba năm đầu tiên.

Hà Trương