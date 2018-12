Cho vay chậm lại, ngân hàng vẫn lãi lớn nhờ thu nhập khác

Mức thu nhập bình quân trên báo cáo tài chính có thể chưa phản ánh chính xác và công bằng thu nhập của từng cá nhân, tuy nhiên con số này cũng phần nào nói lên hiện trạng của từng ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính của Vietcombank, ngân hàng này vừa xác lập kỷ lục mới về thu nhập bình quân trong nửa đầu năm 2018. Theo đó, mỗi nhân viên của Vietcombank có thu nhập trung bình khoảng 35,5 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 3 triệu đồng so với thu nhập bình quân tháng trong năm 2017 và hơn 9 triệu so với cách đây một năm.

Giao dịch tiền mặt tại một ngân hàng ở Hà Nội. Ảnh: Anh Tú

Xét trong hệ thống, nhân viên Vietcombank cũng có mức thu nhập đứng đầu trong nhóm ngân hàng quốc doanh và chỉ thua những ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài.

So với năm 2017, số nhân viên bình quân của Vietcombank chỉ tăng khoảng 4,4% nhưng quỹ lương trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 40%. Một phần nguyên do đến từ sự tăng trưởng cao trong hoạt động kinh doanh.

Bình quân mỗi nhân viên của Vietcombank đem về gần 680 triệu đồng lợi nhuận thuần cho ngân hàng trong nửa đầu năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Điều này giúp Vietcombank báo lãi trước thuế hơn 8.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 60% kế hoạch.

Tương tự Vietcombank, nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận mức tăng cao cho khoản mục thu nhập bình quân của nhân viên.

Trong số đó, TPBank đã chen chân vào nhóm dẫn đầu, dù quy mô chỉ xếp ở nhóm cuối trong danh sách những ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, mỗi nhân viên của TPBank đạt thu nhập bình quân khoảng 26,5 triệu đồng mỗi tháng trong nửa đầu năm, tăng 8 triệu so với mức thu nhập bình quân năm 2017. Quỹ lương và phụ cấp của ngân hàng này đạt gần 712 tỷ đồng, tăng 84%.

Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các mảng kinh doanh của TPBank đều tăng cao so với cùng giai đoạn năm 2017. Ngân hàng này ghi nhận gần 1.400 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và hơn 1.000 tỷ lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Đây cũng là lý do giúp TPBank mạnh tay cho chi phí hoạt động, với 1.250 tỷ đồng, tăng gần 60%.

VPBank tiếp tục giữ vị trí là một trong những ngân hàng có quy mô nhân viên lớn nhất. Bình quân nửa đầu năm 2018, quy mô nhân sự của VPBank đạt hơn 24.500 người, tăng gần 19% so với trung bình năm 2017. Do đó, dù quỹ lương và phụ cấp tăng 7%, thu nhập mỗi nhân viên của nhà băng này chỉ ở nhóm trung bình với 15,5 triệu đồng, giảm khoảng 4 triệu so với mức bình quân năm 2017.

Với MB, VIB hay Sacombank, mỗi nhân viên của các ngân hàng này có mức thu nhập bình quân từ 17 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, tăng từ 2-4 triệu đồng so với mức trung bình năm trước.

Trong khi đó, LienVietPostBank là một trong số ít nhà băng ghi nhận mức giảm về khoản chi lương và phụ cấp. Khoản mục này trong nửa đầu năm 2018 chỉ đạt gần 408 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ 2017. Theo đó, với quy mô nhân sự bình quân gần 7.800 người, thu nhập mỗi nhân viên của LienVietPostBank chỉ đạt gần 9 triệu đồng.

LienVietPostBank cũng là trường hợp duy nhất đến nay công bố báo cáo tài chính có lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2018 sụt giảm so với cùng kỳ. Trước đó trong quý I, ngân hàng này cũng xếp chót bảng với mức tăng trưởng chưa tới 10%. Nguyên nhân chính, theo giải trình của ngân hàng, là việc trích lập dự phòng chứng khoán đầu tư và tăng chi phí hoạt động do mở rộng mạng lưới chi nhánh.

Minh Sơn