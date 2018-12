Theo tờ trình đại hội cổ đông 2016 của Tập đoàn Kido, năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ, lần lượt giảm 42,6% và 4,4 lần so với 2015.

Đại diện Tập đoàn Kido cho biết, thực tế mức lợi nhuận đặt ra này còn cao hơn so với mức đạt được của năm 2014. Tuy nhiên, mức trên thấp hơn nhiều so với 2015 do công ty đang tập trung đầu tư ở nhiều hạng mục. Mặt khác, năm 2015, lợi nhuận công ty tăng đột biến là do ghi nhận tiền từ việc bán cổ phần mảng bánh kẹo cho tập đoàn Mỹ. Để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu quỹ với mục đích làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, năm 2016 công ty tiếp tục lên phương án mua cổ phiếu quỹ.

Đơn vị này cho biết, năm 2014 đại hội cổ đông đã thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ đến 30% tổng số cổ phần phát hành, tương đương 76,9 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, tới nay lượng cổ phiếu quỹ mà công ty mua chỉ đạt 50,9 triệu đơn vị (tương đương 19,87% số lượng cổ phiếu phát hành). Vì vậy, công ty trình đại hội thông qua kế hoạch mua tiếp số lượng cổ phiếu quỹ còn lại.

Theo đó, công ty lên phương án mua thêm 26 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng một cổ phiếu. Mức giá được điều chỉnh sau khi trừ cổ tức đặc biệt (20.000 đồng một cổ phiếu - thanh toán năm 2015). Phương thức giao dịch là qua sàn chứng khoán. Thời gian giao dịch sẽ do Ủy ban chứng khoán ấn định.

Năm 2016, Kido lên kế hoạch chia cổ tức 16% bằng tiền mặt, tương đương 1.600 đồng một cổ phiếu. Năm 2015, công ty chia cổ tức ở mức 14%, đồng thời, dành hơn 11 tỷ đồng để trả thù lao cho Hội đồng quản trị.

Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của công ty đạt 6.724 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu là 5.365 tỷ đồng.

Hồng Châu