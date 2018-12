Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết, hết quý một, doanh thu hoạt động MB đạt 4.233 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu ngân hàng mẹ tăng trưởng 39%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý một 1.918 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 6.800 tỷ đồng đề ra, lợi nhuận quý này đã đóng góp 28% cả năm.

"Nhờ hệ sinh thái doanh thu đa dạng, các công ty con của MB, trong đó là mảng tín dụng tiêu dùng từ MCredit, hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán của MBS bắt đầu tăng tốc mạnh hơn các năm về trước", lãnh đạo ngân hàng cho hay.

MB là một trong số ngân hàng có tăng trưởng tốt trong 3 tháng đầu năm.

Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng trưởng 5% so với cuối năm 2017, tương ứng 193.745 tỷ đồng đạt 91% mục tiêu năm nay (ở mức 212.500 tỷ đồng).

Theo đại diện ngân hàng, chất lượng tài sản tốt là thế mạnh xuyên suốt của MB. Tỷ lệ nợ xấu trong 3 tháng đầu năm 2018 ở mức 1,41%, luôn được kiểm soát dưới giới hạn nợ xấu 1,5% của ngân hàng đề ra.

Thời gian qua, MB nằm trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ. Tỷ lệ trích lập dự phòng so với lãi thu nhập hoạt động, theo đúng dự báo của ngân hàng này và hiện ở mức 27%, giảm so với mức trích lập 41% cùng kỳ do các trích lập dự phòng từ trái phiếu VAMC không còn trong năm nay; chất lượng nợ lại tiếp tục được cải thiện.

Quản trị chi phí hiệu quả cũng góp phần vào kết quả lợi nhuận quý này. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) giảm xuống mức 38,3% trong quý một.

Trong năm nay, ngân hàng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin và phát triển ngân hàng số.

Thanh Thư