FPT mua 90% cổ phần công ty tư vấn công nghệ của Mỹ / FPT chuyển đổi số cho hai doanh nghiệp 100 tuổi của Nhật

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn FPT (mã CK: FPT) đạt lần lượt 10.225 tỷ và 1.687 tỷ đồng, tăng 19% và 32% so với cùng kỳ năm 2017 trong điều kiện so sánh tương đương. Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ, doanh thu của tập đoàn giảm 49% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 18%.

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 5.457 tỷ và 592 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 31% so với cùng kỳ.

Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm tăng 29% doanh thu, với lợi nhuận trước thuế đạt 532 tỷ đồng. Khối Viễn thông đạt doanh thu gần 4.200 tỷ, với lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng của FPT. Kết thúc 6 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận gần 3.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% và 607 tỷ đồng lợi nhuận. Doanh thu thị trường nước ngoài đóng góp 38% toàn tập đoàn, tăng 23% so với tỷ lệ đóng góp cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi sổ của FPT tại thị trường nước ngoài đạt 742 tỷ đồng, tăng 41%. FPT mới đây đã mua lại 90% cổ phần của Intellinet - công ty tư vấn công nghệ của Mỹ. Với thương vụ này, FPT dự kiến sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ tổng thể với giá trị cao hơn và toàn diện hơn cho các khách hàng.

Minh Sơn