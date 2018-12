Ông Trương Gia Bình: FPT muốn tiên phong trong cách mạng 4.0

Kết thúc 4 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 6.526 tỷ và 1.094 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, hai chỉ tiêu này tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương. Nếu so với số liệu thực tế phát sinh (hợp nhất toàn bộ FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 50% nhưng lợi nhuận tăng 21%.

Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 3.433 tỷ và 369 tỷ đồng, tăng tương ứng 28% và 36% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm đạt doanh thu trong 4 tháng đầu năm gần 2.300 tỷ đồng, tăng 27%. Khối viễn thông ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 2.709 tỷ đồng và 455 tỷ đồng, đều tăng trên 12%.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc 4 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận doanh thu 2.453 tỷ đồng và 378 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Hiện thị trường nước ngoài đóng góp 38% tổng doanh thu toàn tập đoàn, tăng 22% so với cùng kỳ.

Minh Sơn