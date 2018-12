Nhà thầu Lọc dầu Nghi Sơn phải thưởng cho công nhân để 'chạy' tiến độ / Chính phủ yêu cầu lên phương án tiêu thụ cho Lọc dầu Nghi sơn

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn chưa thể đưa vào vận hành thương mại trong quý I/2018 do trong quá trình chạy thử phát sinh một số lỗi kỹ thuật tại các phân xưởng công nghệ và phụ trợ cần sửa chữa. Do đó, tiến độ chạy thử dự án sẽ kéo dài thêm 3-6 tháng so với kế hoạch.

Tiến độ tổng thể dự án hiện tại đạt 96,6%, tiến độ chạy thử các phân xưởng công nghệ đạt 42,9%, chậm so với kế hoạch.

PVN cho biết hiện các nhà thầu đang tập trung khắc phục khiếm khuyết liên quan tới chất lượng mối hàn. Tuy nhiên, việc dự án này không vận hành theo đúng tiến độ kế hoạch đã khiến sản xuất xăng dầu của PVN không hoàn thành kế hoạch đề ra, chỉ bằng 92% kế hoạch năm.

Ngoài ra, với tư cách đơn vị bao tiêu sản phẩm, việc lọc hoá dầu Nghi Sơn chậm tiến độ cũng khiến PVN khó khăn trong việc lên kế hoạch nhập khẩu, ảnh hưởng tới kinh doanh xăng dầu của đơn vị.

Lỗi kỹ thuật trong quá trình chạy thử khiến Lọc hoá dầu Nghi Sơn chậm tiến độ vận hành thương mại.

Dự án nêu trên do Tập đoàn Idemitsu Kosan (Nhật) và Công ty Dầu khí quốc tế Kuwait (KPI) góp vốn mỗi bên 35,1%, PetroVietnam nắm 25,1% và một đối tác Nhật khác là Hóa chất Mitsui góp 4,7%.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 9 tỷ USD, vốn điều lệ của Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn là 2,44 tỷ USD. Hiện nguồn vốn giải ngân cho dự án này khoảng 8 tỷ USD, phần lớn là vốn vay từ ngân hàng hơn 4,2 tỷ USD, còn lại do các bên góp vốn gồm vốn điều lệ đăng ký của Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (đơn vị chủ đầu tư dự án) 2,44 tỷ USD và 602,4 triệu USD từ PVN. Vốn vay thứ cấp từ các bên đã giải ngân cho dự án là 1,3 tỉ USD và PVN cho vay là 333,83 triệu USD.

Dự án này được hưởng hàng loạt ưu đãi như thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian 70 năm và nhiều ưu đãi khác; được cấp bù (từ tiền của PVN) trong giai đoạn 2017-2027 nếu thuế suất áp dụng chung trên thị trường thấp hơn thuế ưu đãi; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm (chỉ phải nộp thuế suất bình quân 10% trong vòng 70 năm sau đó). Đồng thời, PVN là đơn vị bao tiêu sản phẩm của Nghi Sơn trong vòng 15 năm, với giá mua buôn tương đương với giá nhập khẩu cùng thời điểm cộng với ưu đãi thuế nhập khẩu 3-7%...

Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng đang lập dự toán và phê duyệt ngân sách để triển khai việc bổ sung các thiết bị đo khí thải và hồ điều hòa theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên - Môi trường, hoàn thiện vào cuối năm 2018.

Trước đó tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng hồi giữa tháng 7/2018, PVN kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan tới bao tiêu sản phẩm, nguồn để bù chênh lệch thuế suất nhập khẩu sản phẩm theo cam kết của Chính phủ với dự án này, cũng như cơ chế hoàn trả tiền PVN phải bù cho lọc dầu Nghi Sơn trong thời gian 10 năm sau ngày vận hành thương mại.

Theo tính toán, mỗi năm PVN sẽ phải bù 1,5 - 2 tỷ USD cho lọc dầu Nghi Sơn trong 10 năm đầu vận hành để bù lỗ cho dự án này, chưa kể số kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho nhà máy để đầu tư các hạng mục công trình.

