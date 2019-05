Bên cạnh các tiện ích nội khu hiện đại, hệ thống khách sạn còn liền kề khu phố thương mại, Corona Casino, Vinpearl Land, Vinpearl Safari...

Với mục tiêu xây dựng một điểm đến lưu trú, vui chơi giải trí, mua sắm quốc tế bậc nhất tại Phú Quốc, chủ đầu tư New Vision đã quy hoạch tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc với hệ thống tiện ích hiện đại và tầm cỡ.

Nằm trong khuôn viên rộng hơn 85ha của dự án, 86 lô đất để phát triển hệ thống khách sạn quy mô nhỏ (mini-hotel). Các khách sạn này sẽ do nhà đầu tư tự do phát triển theo ý muốn, chỉ cần công trình không vượt chỉ giới xây dựng của dự án, thiết kế tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng không quá 60% và đồng thời tuân theo các quy định về khoảng cách xây dựng do nhà nước ban hành. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ thẩm duyệt thiết kế mini-hotel trước khi cấp phép xây dựng để đảm bảo tính thẩm mỹ, đẳng cấp của cả một quần thể.

Bên cạnh sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại như quảng trường biển, bể bơi, công viên... các mini-hotel còn thừa hưởng nhiều dịch vụ liền kề.

Tổ hợp Grand World Phú Quốc quy hoạch 86 lô mini-hotel.

Cụ thể, cách khu vực được quy hoạch phát triển mini-hotel vài phút đi bộ là khu phố thương mại, với 3 phân khu mang những màu sắc riêng biệt. Bao gồm phân khu Thượng Hải (The ShangHai) - nơi mua sắm các sản phẩm lưu niệm, sản vật địa phương; phân khu Đông Dương (The Indochine) tọa lạc ngay tại trung tâm dự án Grand World Phú Quốc, nơi mang đến những trải nghiệm đậm chất Á Đông và phân khu Địa Trung Hải (The Mallorca) cung cấp đầy đủ các sản phẩm cao cấp để đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách.

Mini-hotel còn sở hữu vị trí thuận tiện kết nối với Corona Casino. Đây là casino đầu tiên tại Việt Nam mở cửa cho người trong nước vào tham gia và trải nghiệm các dịch vụ. Trên thế giới, hệ thống khách sạn tại nhiều tổ hợp resort nghỉ dưỡng liền kề casino như Bellagio (Las Vegas) hay The Venetian (Macau) thường có tỷ lệ lấp đầy phòng ở mức cao.

Bên cạnh đó, sát cạnh dự án là những địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất đảo ngọc, thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày như công viên vui chơi giải trí ngoài trời Vinpearl Land, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari...

"Đây chính là những yếu tố cộng hưởng hấp dẫn, góp phần thúc đẩy du khách đến tận hưởng và trải nghiệm tại hệ thống lưu trú hiện đại này, giúp mô hình mini-hotel thăng hạng giá trị, từ đó mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư", đại diện New Vision khẳng định.

Cũng theo chủ đầu tư, các tiện ích đi kèm đã trở thành thước đo để đánh giá quy mô và mức độ đẳng cấp của một tổ hợp nghỉ dưỡng, bởi nhu cầu của khách du lịch ngày càng trở nên đa dạng. Đây cũng là lý do, các tổ hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới đã không ngần ngại rót vốn đầu tư vào các hạng mục tiện ích để thu hút khách.

Đơn cử như tổ hợp World Sentosa của Singapore đã rót 7 tỷ đô la cho hệ thống vui chơi, giải trí hiện đại bao gồm công viên hải dương, sân khấu ngoài trời biểu diễn âm thanh và ánh sáng, và đặc biệt là công viên giải trí Universal Studios nổi tiếng... Hay tổ hợp Venetian tại Macau (Trung Quốc) với mức đầu tư 6 tỷ đô la cho các loại hình dịch vụ như trung tâm hội nghị, triển lãm và hoạt động kinh doanh thương mại tại chuỗi cửa hàng Grand Canal Shoppes sang trọng...

Không chỉ cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm đầu tư đa dạng, mà còn mạnh tay trang bị cơ sở hạ tầng và các tiện ích cao cấp trong quần thể cho thấy New Vision quyết tâm biến Grand World Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế sôi động, tương tự như chiến lược phát triển của World Sentosa của Singapore, hay Venetian của Macau.

Hệ thống tiện ích là một trong những yếu tố giúp định vị giá trị của các dự án bất động sản.

Theo chủ đầu tư, tuy mới ra mắt nhưng khu quy hoạch phát triển mini-hotel đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng, vì số lượng giới hạn chỉ 86 lô.

"Hưởng lợi từ nguồn du khách dồi dào đến trải nghiệm tiện ích cao cấp liền kề và sức hút nội lực sẵn có, hệ thống mini-hotel của Grand World Phú Quốc có đầy đủ cơ sở để đem lại nguồn doanh thu thụ động hấp dẫn cho các nhà đầu tư, trở thành sản phẩm bất động sản sáng giá trong phân khúc nghỉ dưỡng", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Lộc An