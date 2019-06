5 giây sau khi quét mã QR bằng ứng dụng Supply Chain, người dùng sẽ nhận đầy đủ thông tin thực phẩm từ nguyên liệu đến đóng gói thành phẩm.

Mới đây, tại Propak Asia (Thái Lan) - một trong những triển lãm công nghiệp lớn nhất khu vực châu Á, Lina Network giới thiệu ứng dụng Supply Chain trên nền tảng blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm. Sự kiện ra mắt này thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

Sau 16 tháng phát triển, Tập đoàn Lina Network phối hợp cùng đơn vị GS1 (Thái Lan) giới thiệu ứng dụng Supply Chain đến hàng loạt doanh nghiệp Thái Lan tại triển lãm công nghệ Propak Asia.

Propak Asia - triển lãm công nghiệp quy mô châu Á vừa được tổ chức tại Thái Lan. Sự kiện thu hút hơn 15.000 khách tham quan, bao gồm hàng loạt doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Theo đó, trong giai đoạn thử nghiệm hiện tại, ứng dụng cho phép người tiêu dùng có thể kiểm chứng thông tin, truy xuất chi tiết nguồn gốc về sản phẩm từ khi còn là nguyên liệu thô đến khi đóng gói thành phẩm. Mỗi công đoạn gia công, chế biến sản phẩm... dữ liệu đều ghi nhận chi tiết, cẩn thận lên trên nền tảng blockchain.

Theo công bố của tập đoàn, quá trình truy xuất về nguồn gốc thông tin của sản phẩm diễn ra không quá 5 giây sau khi người dùng quét QR code trên bao bì sản phẩm. Khi người dùng sử dụng ứng dụng, dữ liệu về nguồn gốc thông tin của sản phẩm sẽ xuất hiện ngay trên màn hình smartphone. "Tất cả dữ liệu này được truy xuất từ cơ sở dữ liệu theo chuỗi do Lina Network phát triển", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Người dùng chỉ mất 5 giây để truy xuất thông tin về nguồn gốc sản phẩm.

Trong tương lai gần, thông qua ứng dụng Supply Chain, người dùng ngoài việc biết chính xác về nguồn gốc sản phẩm, còn có thể biết chất lượng, quy trình sản xuất sản, các tiêu chuẩn về sản phầm. Supply Chain giúp nhiều người cảm thấy an tâm hơn trong việc mua sắm, tiêu dùng so với trước đây khi chưa có công nghệ 4.0.

Với nhà sản xuất, khi ứng dụng công nghệ Supply Chain của Lina Network, họ sẽ loại vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... Vì đối với sản phẩm giả thì tất cả đều không có dữ liệu, quá trình sản xuất. Công nghệ mã QR-Code in trên bao bì đang được Lina Network đề xuất áp dụng cho các doanh nghiệp là công nghệ in laser để hạn chế tối đa việc sao chép hoặc mã vạch phải hoạt động với hệ thống truy xuất nguồn gốc do Lina thiết kế. Ngoài ra, các giải pháp khác như nhãn UV, in mờ giúp khách hàng có thể phân biệt thật giả. "Với hàng loạt giải pháp hiện hành, chúng tôi tin rằng sẽ hạn chế tối đa các bên làm giả và tình trạng sao chép mã QR", đại diện Lina nhấn mạnh.

Trong trường hợp xảy ra việc sao chép mã QR từ sản phẩm thật để in lên sản phẩm làm giả thì ứng dụng Supply Chain của Lina Network cũng có thể phát hiện thông qua việc báo tín hiệu về tần suất truy xuất dữ liệu từ trước đó, địa điểm, thời gian truy xuất...

Lina Network ra mắt ứng dụng Supply Chain tại sự kiện Propak Asia.

Theo ông Huỳnh Nhật Duật - Trưởng dự án Supply Chain của tập đoàn Lina Network cho hay, trong thiết kế, hệ thống lõi của ứng dụng sẽ được phân quyền theo từng vai trò nhất định, điển hình như: quản lý, kiểm soát chất lượng, đánh giá sản xuất, tiêu chuẩn hàng hoá theo các tiêu chuẩn hiện hành của luật định.

Việc phân quyền xử lý trong ứng dụng sẽ giúp minh bạch hoá thông tin sản xuất, thông tin được xác thực, kiểm duyệt bởi nhiều bên quản lý khác nhau. Tất cả nhằm tạo ra một chuỗi thông tin minh bạch, sản phẩm sản xuất đúng quy trình, đúng chất lượng nhằm giúp người tiêu dùng có thể nhìn thấy được tất cả, từ đó an tâm sử dụng. Ngoài ra, tất cả dữ liệu khi nhập sẽ ghi nhận trực tiếp lên trên nền tảng blockchain, do đó dữ liệu không thể sửa đổi và theo cơ chế thời gian thực.

Trong tương lai, khi Lina Network chính thức cho ra mắt ứng dụng Supply Chain, người tiêu dùng chỉ mất đúng 5 giây để truy xuất nguốc gốc thông tin về sản phẩm thực phẩm, trái cây, nước uống đóng lon đến chi tiết từng công đoạn trước đó.

Tại sự kiện còn có sự tham gia của đại diện GS1 - đơn vị chuẩn hoá mã barcode hàng đầu thế giới với hơn 40 năm thành lập, hơn 111 văn phòng đại diện trên toàn thế giới), ông Nanthasak Intharasorn - Giám đốc Kỹ thuật GS1 tại Thái Lan cho biết, hiện tại, Lina Network đang là đối tác cao cấp của GS1 tại thị trường Thái Lan. Trong tương lai, cả hai bên sẽ có những hợp tác chiến lược nhằm tích hợp ứng dụng Supply Chain trong quản lý mã số - mã vạch để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực truy xuất nguồn gốc sản phẩm lên.

Cũng tại buổi ra mắt bản beta ứng dụng Supply Chain, ông Tossaporn Thedsomboon - Chủ tịch tập đoàn AIM Thái phát biểu: "Chúng tôi đánh gia cao về giá trị của nền tảng ứng dụng Supply Chain do Lina Network đang phát triển".

Bởi công nghệ 4.0 này có thể giúp cho hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu ở lĩnh vực: nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản, cây trồng... chứng minh được nguồn gốc, chất lượng sản phẩm thông qua công nghệ 4.0 khi đến tay người tiêu dùng. Đại diện tập đoàn AIM cho biết sẽ tiên phong ứng dụng công nghệ của Supply Chain vào sản xuất trong thời gian tới.

Quý III/2019, cụ thể vào tháng 9, Lina Network sẽ cho ra mắt phiên bản chính thức của ứng dụng Supply Chain trên nền tảng blockchain.

Bảo An