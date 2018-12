Mùa dâu tây năm nay đến sớm hơn so với thời điểm mọi năm. Từ cuối tháng 11, những vườn dâu Hàn Quốc đã bắt đầu được thu hoạch. Dù xứ sở kim chi đã bắt đầu có tuyết và nhiệt độ ngoài trời thường xuyên tụt xuống -2 độ C, nhiệt độ trong nhà kính trồng dâu tây vẫn được duy trì ở mức 14 độ C để dâu ra quả và phát triển tốt. So với những quốc gia nổi tiếng về xuất khẩu dâu tây khác như Mỹ, Australia, dâu tây Hàn Quốc có màu sắc đỏ au, tươi mới, vị ngọt tự nhiên và đặc biệt là hương thơm nồng nàn, quyến rũ.

Đại diện Klever Fruits tham gia mùa thu hoạch dâu tây tại Hàn Quốc.

Để có được chất lượng tuyệt hảo đó, ngoài việc được trồng trong nhà kính có điều khiển nhiệt độ, dâu tây Hàn Quốc còn được canh tác thủy canh, nghĩa là trồng trên giá cao. Phương pháp này giúp trái dâu tây tránh xa được những mầm mống sâu bệnh từ trong đất. Phương pháp tưới tiêu nước hòa tan các chất dinh dưỡng và cách xua đuổi côn trùng bằng hương thơm cũng là những công nghệ hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc.

Sản phẩm dâu tây Hàn Quốc lần đầu được nhập khẩu vào Việt Nam là từ tháng 1/2016. Trong đó, Klever Fruits là một trong những đơn vị đầu tiên đưa sản phẩm này vào thị trường Việt Nam. Cho đến cuối năm nay, dâu tây Hàn Quốc đã thực sự tạo nên cơn sốt trên thị trường.

Kim Dong Kwan - Trưởng chi nhánh aT VietNam (thứ 3 từ trái sang) cùng Klever Fruits khai mạc tuần lễ trái cây Hàn Quốc trong tháng 11.

Để đón chào một mùa dâu tây mới, Klever Fruits tổ chức Lễ hội dâu tây 2016 trên toàn hệ thống với sự tài trợ của aT VietNam. aT là Tổng công ty Nông - thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc, trực thuộc Bộ Nông lâm thực phẩm Hàn Quốc. Trong nhiều năm qua, chi nhánh aT VietNam luôn có sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giữa các công ty xuất khẩu Hàn Quốc và các công ty nhập khẩu của Việt Nam để tăng cường giao thương, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm Hàn Quốc tại thị trường này.

Với sự phối hợp chặt chẽ từ aT, các khách hàng Hà Nội sẽ được thưởng thức dâu tây tươi ngon và chính hiệu đến từ Hàn Quốc cùng mức giá ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, các khách hàng được hưởng mức giá ưu đãi 398.000 đồng một hộp dâu tây 500g, đồng thời, nhận những quà tặng giá trị khi thanh toán mỗi hóa đơn từ 1,2 triệu đồng tại Klever Fruits. Cùng với đó là chương trình ăn thử dâu tây trên toàn bộ hệ thống.

Lễ hội dâu tây Hàn Quốc 2016 cùng với chương trình ăn thử đang diễn ra tại toàn bộ 27 cửa hàng thuộc hệ thống Klever Fruits.

(Nguồn: K.L.E.V.E)