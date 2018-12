Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, Phó Tổng Giám đốc LDG Group chia sẻ về vấn đề phòng cháy chữa cháy tại căn hộ thông minh.

Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, Phó Tổng Giám đốc LDG Group.

- Theo ông, nguyên nhân phổ biến nào gây ra hiểm họa cháy nổ tại các khu chung cư?

- Hiểm họa cháy nổ không chỉ phổ biến tại các khu chung cư mà ở mọi khu dân cư, nhất là ở các đô thị lớn trên toàn thế giới. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ tại chung cư như kiến trúc tòa nhà, sự quan tâm của chủ đầu tư và Ban Quản trị, ý thức cư dân.

- Vậy kiến trúc như thế nào sẽ hạn chế việc cháy nổ?

- Đa số khu căn hộ đều thiết kế theo dạng khối kín. Vì thế, khi xảy ra cháy nổ, nếu cửa thoát hiểm không đóng kín và đảm bảo thời gian để người dân thoát thân thì hành lang căn hộ và lỗ thông tầng của cầu thang thoát hiểm là đường dẫn duy nhất của khói ngạt và lửa cháy. Khi thiết kế kiến trúc, lối hành lang phải thoáng gió và tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Các khu căn hộ của LDG Group thiết kế theo kiến trúc mở nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ.

Đơn cử Marina Tower, các kiến trúc sư Singapore đã dự liệu điều này. Lối hành lang của khu căn hộ đều có khe thoáng gió để thông thoáng. Đặc biệt, từ tầng 5 đến tầng 10, các kiến trúc sư bố trí khu sân vườn thông gió mà thực chất là khe lấy gió để thoáng khí và là lối thoát an toàn khi có sự cố.

Ngoài ra, bãi đậu xe, nơi thường là nguồn phát hỏa cũng được xây dựng theo kiến trúc bãi nổi với không gian mở để đảm bảo thoáng gió và không tồn khói ngạt, khí độc. Kiến trúc tòa nhà này cũng có hình dáng như hai cánh tay ôm lấy bờ sông. Đây là dạng kiến trúc mở hoàn toàn để tận dụng gió sông làm thông thoáng toàn bộ căn hộ, hạn chế nguy cơ cháy nổ.

- Là chủ đầu tư của nhiều dự án khu căn hộ tại TP HCM, LDG Group quan tâm đến việc phòng cháy chữa cháy cho cư dân như thế nào?

- Tính đến nay, LDG Group đã đầu tư ba khu căn hộ thông minh là Saigon Intela, High Intela và West Intela. Trong đó, chúng tôi đều áp dụng công nghệ hiện đại 4.0 để đảm bảo an ninh và phòng chống cháy nổ tối ưu cho căn hộ.

Trước hết là hệ thống cảm biến tự động tại khu vực gửi xe. Hệ thống này có thể tự động cảm biến nhiệt độ, ánh sáng và đo khí thải trong hầm gửi xe. Điều này giúp ngăn chặn nguy cơ cháy nổ từ sớm đảm bảo an toàn.

LDG Group áp dụng công nghệ hiện đại 4.0 để đảm bảo an ninh và phòng chống cháy nổ tối ưu cho các căn hộ thông minh. Liên hệ: LDG Group, hotline 0937 92 88 92, website: ldggroup.vn

Bên cạnh việc trang bị cảm ứng báo khói và vòi chữa cháy tự động, các căn hộ thông minh Intela còn có hệ thống cửa chống cháy và cảm biến cửa. Cảm biến này đo được cả lượng ánh sáng, nhiệt độ và cảnh báo cho chủ nhân căn hộ để điều chỉnh phù hợp. Nhờ hệ thống này, nguy cơ cháy nổ từ căn hộ cũng sẽ được loại trừ.

Ngoài ra, các nguyên nhân cháy nổ thường do chập điện nên các căn hộ thông minh Intela của LDG Group đầu tư đều sử dụng công tắc điện cảm ứng an toàn cao, hạn chế tối đa chập mạch và an toàn cho người sử dụng.

- Theo ông, người dân nên làm gì khi nguy cơ cháy nổ tại các căn hộ chung cư luôn tiềm ẩn?

- Ý thức người dân là phần quan trọng trong công tác phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, nhìn ở một góc độ khác, người dân phải chuẩn bị cả việc rủi ro đảm bảo tài sản khi xảy ra cháy nổ thông qua việc mua bảo hiểm rủi ro cho tài sản của mình.

Hiện chúng tôi hỗ trợ khách hàng sở hữu sản phẩm của LDG Group gói bảo hiểm rủi ro 5 năm để đảm bảo tài sản khi gặp sự cố do tai nạn, hỏa hoạn với căn hộ của mình.

- Ông có chia sẻ gì đến người mua nhà?

- Ngày nay, mua nhà chung cư là xu thế tất yếu tại các đô thị lớn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Hiểm họa cháy nổ là nguy cơ tiềm ẩn ở tất cả mọi nơi. Quan trọng là chúng ta phải hạn chế nguy cơ và khi xảy ra cháy nổ phải bình tĩnh để có thể đảm bảo an toàn cho gia đình và người thân.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của chủ đầu tư và ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy phải luôn đặt lên hàng đầu, không được lơ là.

Thế Đan