Nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Lavila De Rio là khu biệt thự cao cấp có mật độ xây dựng thấp chỉ 13,5%. Trên quy mô 2,2ha của dự án, chủ đầu tư bố trí xây dựng 20 biệt thự, bao gồm 16 biệt thự đơn lập và 4 biệt thự song lập.

Thiết kế gồm một trệt, một lầu và có thể bố trí thang máy, các căn biệt thự tại đây mang kiến trúc Pháp đương đại, với những khung cửa, hàng hiên, ban công rộng rãi và những vạt xéo mái dốc. Mỗi căn đều bố trí tầm nhìn hướng sông, giúp cư dân không cần phải bước chân ra khỏi nhà vẫn có thể nhìn ngắm những mảng xanh uốn lượn theo dòng sông.

Trên quy mô 2,2ha, chủ đầu tư Lavila De Rio chỉ bố trí 20 căn biệt thự nhằm mang đến không gian sống tốt nhất cho cư dân.

Dù sở hữu không gian yên bình, biệt lập, cư dân của khu biệt thự vẫn có kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái tiện ích toàn khu như công viên bờ sông rộng 1,2ha, sân mini golf, vườn Nhật Bản hiện đại, khu nghệ thuật, bến du thuyền, khu thể thao, khu vườn tiệc nướng, khu vui chơi trẻ em, …

Không gian dự án còn có hệ thống công viên hồ cảnh quan tự nhiên rộng đến 5ha lấy cảm hứng từ công viên nổi tiếng Keukenhof (Hà Lan). Công trình hồ cảnh quan này đã nhận giải thưởng Asia Property Awards 2017 cho hạng mục Best Landscape Architectural Design.

"Tĩnh lặng, bình yên, nhưng Lavila De Rio vẫn là một phần không tách rời của quần thể đô thị được quy hoạch bài bản, đương đại, bắt kịp xu hướng mới toàn cầu hứa hẹn mang đến một không gian sống đẳng cấp vượt trội cho cư dân", đại diện chủ đầu tư Kiến Á đánh giá.

Mỗi căn biệt thự Lavila De Rio có thiết kế gồm một triệt, hai lầu và có thể bố trí thang máy bên trong với diện tích điển hình là 300m2. Tìm hiểu thêm thông tin dự án qua hotline: 0937891188 hoặc tại đây.

Cùng với các lợi thế về thiết kế, tiện ích nội khu, dự án còn có lợi thế lớn về mặt kết nối, giao thương khi tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, nằm đối diện với GS Metrocity và liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Từ dự án, cư dân có thể di chuyển dễ dàng đến các tiện ích ngoại khu của khu vực như Vivo City, Lotte Mart, Parkson, Crescent Mall, trường quốc tế Nam Sài Gòn, Đại học RMIT, Bệnh viện FV, Bệnh viện Tâm Đức... và cách quận 1 khoảng 9km.

"Với mức giá hợp lý, Lavila De Rio mang đến cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư vì tính chất hiếm có của vị trí dự án. Nhu cầu về một không gian sống xanh đẳng cấp, riêng tư, an ninh, bình yên mà lại gần trung tâm thành phố cũng ngày càng tăng cao", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Lavila De Rio vừa được vinh danh tại giải thưởng uy tín Vietnam Property Awards 2018 với 3 hạng mục Best Housing Landscape Architectural Design, Best Luxury Housing Development và Best Housing Development.

Ngoài ra, Kiến Á cũng giành chiến thắng ở 3 hạng mục khác gồm Best Hotel Interior Design, Best Universal Design Development (Le Méridien Cam Ranh Bay Resort & Spa), Best Affordable Condo Development (Citi Esto) và Real Estate Personality of the Year dành tặng Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân (Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Kiến Á).

Ánh Thúy