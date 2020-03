Chạy xe công nghệ gần 2 năm, nam tài xế 30 tuổi chưa bao giờ gặp cảnh ế khách như suốt một tháng qua. Khách đi xe ít, thu nhập giảm đến 50-60% so với thời điểm trước dịch. Bạn thậm chí không dám ngồi trà đá lâu vì sợ mắc bệnh. "Đài nói bảo hiểm xã hội chi trả tiền chữa bệnh nhưng những người như tôi thì làm gì có thẻ bảo hiểm xã hội. Ngay cả việc bị cách ly thôi cũng là xem là cùng đường. Nghỉ chạy xe lấy đâu ra tiền mà ăn", Bạn nói.

Khó khăn công việc mùa dịch không chỉ là câu chuyện riêng những người chạy xe công nghệ. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 8.773 lao động, khiến 1.027 lao động mất việc, 181.597 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh.

Tài xế xe ôm công nghệ đứng chờ khách trên đường Láng, Hà Nội chiều 2/1/2020 .Ảnh: Hoàng Phương

Một nữ công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội cho biết hiện tại chỉ làm hơn nửa ngày. Việc ít, công ty yêu cầu công nhân phải gộp ca với các tổ, nhóm khác để làm. Tháng 2 vừa rồi thu nhập chị giảm 25%. Công ty xin hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Trên tờ Busines Standard bà Gloria Guevara, Chủ tịch và CEO Hiệp hội Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) dự báo dịch có thể khiến 50 triệu người lao động ngành du lịch mất việc, tương đương 12-14% lực lượng lao động ngành trên toàn thế giới.

Việt Nam cũng không nằm ngoài thực tế này. Dù Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, song lúc này nhiều doanh nghiệp đang chung tay cùng Chính phủ chống dịch Covid-19. Ngoài việc đóng góp tài chính cho ngành y tế, nhiều doanh nghiệp đưa ra giải pháp hỗ trợ người dân, khách hàng. Trong đó các công ty bảo hiểm tung các gói bảo hiểm chi trả toàn bộ chi phí cho người dân bị Covid-19 không thuộc diện hưởng bảo hiểm xã hội.

Hôm 16/3, Bảo Việt đưa ra chương trình "Tài chính tặng ngay - Chung tay vượt dịch" áp dụng với cả những người chưa từng là khách hàng của công ty. Hãng hỗ trợ tài chính 20 triệu đồng mỗi ca nhiễm nCoV áp dụng cho một triệu công dân Việt Nam đầu tiên đăng ký. Tất cả công dân Việt Nam từ 18-70 tuổi tại thời điểm đăng ký không nhiễm Covid-19 đều có thể tham gia chương trình.

Thực tế, hiện chi phí y tế cho việc khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân nhiễm nCoV gây ra đều do bảo hiểm xã hội chi trả. Tuy nhiên không ít người dân không có bảo hiểm xã hội do nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thấp. Đây là đối tượng sẽ ảnh hưởng lớn do giảm hoặc mất thu nhập khi dịch bệnh diễn ra.

Bảo Việt kỳ vọng chương trình hỗ trợ 1 triệu người không may mắc Covid-19 mang ý nghĩa xã hội đặc biệt đối với tầng lớp lao động chân tay, những người thuộc nhóm yếu thế của xã hội.

Hoài Phong