Thông tin JV Fitness Trung Quốc đóng cửa hàng loạt phòng tập tại châu Á đã dấy lo ngại hệ thống Trung tâm California Fitness & Yoga tại Việt Nam cũng sẽ ngừng hoạt động.

Ông Dane R.Fort, CEO của California Management, khẳng định California Fitness & Yoga Việt Nam không liên quan tới hoạt động của JV Fitness Trung Quốc.

Ông Dane R.Fort, CEO của California Management - tập đoàn quản lý thương hiệu California Fitness and Yoga cho biết, JV Fitness kinh doanh dưới tên gọi California Fitness ở Hồng Kông do một tập đoàn Trung Quốc sở hữu không liên quan gì đến thương hiệu California Fitness and Yoga.

"Chúng tôi khẳng định công ty California Fitness & Yoga được điều hành bởi tập đoàn CMG Asia ở Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với công ty JV Fitness ở Hồng Kông hoạt động với tên gọi California Fitness, Myoga and Leap", ông Dane R.Fort bày tỏ.

Đến năm 2020, California Fitness & Yoga Việt Nam dự kiến thành lập thêm 400 câu lạc bộ.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, đến nay, thương hiệu California Fitness and Yoga đã có hệ thống hơn 30 câu lạc bộ tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ,...

Sau 9 năm hoạt động, thương hiệu California Fitness & Yoga phát triển rộng khắp ở Việt Nam với hơn 2.500 nhân viên; được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất ở Việt Nam vào năm 2015 theo khảo sát được tiến hành bởi Anphabe. "Chúng tôi đang sung sức và cam kết đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, lấy phương châm xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, ông Dane R.Fort chia sẻ.

Vị này cho biết, với nguồn tài chính dồi dào từ nhà đầu tư Nhật Bản, cùng kinh nghiệm quản lý dày dặn của ban điều hành người Mỹ, California Fitness & Yoga dự kiến mở rộng thêm 35 câu lạc bộ trên toàn quốc vào cuối năm nay và thành lập 400 câu lạc bộ tại Việt Nam đến năm 2020.

Mới đây nhất, California Fitness and Yoga đã kết hợp cùng 500 startups tổ chức hội thảo về marketing cho các công ty khởi nghiệp, tài trợ 1 tỷ đồng dành cho các vận động viên tham dự Olympic Rio de Jainero, Brasil 2016.

Hiện tất cả các địa điểm của hệ thống California Fitness & Yoga trên cả nước vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Thanh Thanh